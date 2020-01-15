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Батицкий Павел Федорович — Маршал Советского Союза, командовавший штурмом Гумбиннена

15 января 2020, 14:19
Батицкий Павел Федорович Батицкий Павел Федорович
Далеко не все знают, что одним из военачальников, который руководил штурмом Гумбиннена, был маршал Советского Союза Батицкий Павел Федорович.

Родился Павел Фёдорович в 1910 году в городе Харькове. В рядах Рабоче-крестьянской армии с 1924 года, где прошёл путь от курсанта до маршала. Во время Великой Отечественной войны командовал дивизиями и корпусами Советской армии.

В январе 1945 года генерал Батицкий командовал частями 128-го Гумбинненского стрелкового корпуса 28-й армии (наименование Гумбинненский было присвоено именно за взятие столицы самого восточного округа Германии). 130-я, 152-я и 61-я дивизии этого корпуса обошли Гумбиннен с севера и вели бои за город 20 и 21 января 1945 года.

Слева маршал Батицкий
Слева маршал Батицкий

За взятие Гумбиннена Павел Фёдорович был награжден орденом Кутузова 2-й степени. За время своей службы он был удостоен многих наград, в том числе звания Героя Советского Союза.

После войны Павел Фёдорович служил в войсках противовоздушной обороны Советского Союза, а в период с 1966 года по 1977 годы командовал этим соединением.

Помимо всего прочего Павел Фёдорович принимал участие во многих Войнах в Китае, Египте и других странах.

Батицкий Павел Федорович умер в 1984 году в городе Москве.

Владимир Летягин
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