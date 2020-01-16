Госавтоинспекция Гусева провела акцию «Не забудь пристегнуть ремень безопасности»

В общении с пассажирами полицейские напомнили им о необходимости пристегиваться во время движения автобуса, объяснили, что такие меры предосторожности позволят значительно снизить риск получения травм, как в момент дорожной аварии, так и в случаях резкого торможения транспортного средства. Все участники акции получили листовки с призывом пристегнуться и разъяснениями действующего законодательства, в соответствии с которым за невыполнение требований ПДД пассажиром предусмотрен административный штраф, как на водителя в размере 1000 рублей, так и на самого пассажира в размере 500 рублей.
Пассажиры охотно делились впечатлениями о поездках, давая свою оценку действиям водителей, высказывая пожелания и рекомендации по повышению безопасности автобусных перевозок.
МО МВД России «Гусевский»