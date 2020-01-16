Госавтоинспекция Гусева провела акцию «Не забудь пристегнуть ремень безопасности»

МО МВД России «Гусевский»

В рамках акции «Не забудьте пристегнуть ремень безопасности» сотрудники Госавтоинспекции города Гусева выборочно проверили автобусы, следующие по регулярным междугородним маршрутам. На момент проверки у водителей документы, предусмотренные правилами дорожного движения, присутствовали, тахометры находились в рабочем состоянии. Инспекторы проверили в автобусах наличие и исправность ремней безопасности для пассажиров, что также не вызвало нареканий.В общении с пассажирами полицейские напомнили им о необходимости пристегиваться во время движения автобуса, объяснили, что такие меры предосторожности позволят значительно снизить риск получения травм, как в момент дорожной аварии, так и в случаях резкого торможения транспортного средства. Все участники акции получили листовки с призывом пристегнуться и разъяснениями действующего законодательства, в соответствии с которым за невыполнение требований ПДД пассажиром предусмотрен административный штраф, как на водителя в размере 1000 рублей, так и на самого пассажира в размере 500 рублей.Пассажиры охотно делились впечатлениями о поездках, давая свою оценку действиям водителей, высказывая пожелания и рекомендации по повышению безопасности автобусных перевозок.