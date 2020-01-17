28-я армия. Они штурмовали Гумбиннен

Владимир Летягин

В январе 1945 года 28-я армия была в числе тех, части которой штурмовали Гумбиннен. Вооружённые силы этого соединения составляли основную часть войск при штурме города.28-я армия была сформирована в июне 1941 года в Архангельском военном округе. Армия принимала участие во многих операциях Великой Отечественной войны.В январе 1945 года в состав 28-й армии входили три корпуса. Дивизии, входившие в состав армии на тот момент, были опытными и хорошо обстрелянными.Командиром 28-й армии был Лучинский Александр Александрович, начальником штаба — Рогачевский Самуил Миронович.После окончания Великой Отечественной войны 28-я армия принимала участие в событиях в 1968 года в Чехословакии.28-я армия дислоцировалась в Белоруссии и после развала СССР составила основу вооруженных сил Белоруссии.