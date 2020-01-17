Главная / Новости / Общество / 28-я армия. Они штурмовали Гумбиннен
Информационный сайт города Гусева

28-я армия. Они штурмовали Гумбиннен

17 января 2020, 14:59
В январе 1945 года 28-я армия была в числе тех, части которой штурмовали Гумбиннен. Вооружённые силы этого соединения составляли основную часть войск при штурме города.

28-я армия была сформирована в июне 1941 года в Архангельском военном округе. Армия принимала участие во многих операциях Великой Отечественной войны.

В январе 1945 года в состав 28-й армии входили три корпуса. Дивизии, входившие в состав армии на тот момент, были опытными и хорошо обстрелянными.

Командиром 28-й армии был Лучинский Александр Александрович, начальником штаба — Рогачевский Самуил Миронович.

После окончания Великой Отечественной войны 28-я армия принимала участие в событиях в 1968 года в Чехословакии.

28-я армия дислоцировалась в Белоруссии и после развала СССР составила основу вооруженных сил Белоруссии.

Владимир Летягин
Другие новости по теме
«Фронтовыми дорогами отца»: житель Новосибирска посетил места, где в 1945 году воевал его отец«Фронтовыми дорогами отца»: житель Новосибирска посетил места, где в 1945 году воевал его отец«„Мозг“ дивизии»: интервью с генерал-майором в отставке Виктором Владимировичем Гребенниковым«„Мозг“ дивизии»: интервью с генерал-майором в отставке Виктором Владимировичем ГребенниковымПредседатель совета ветеранов Василий Коляго рассказал о службе в 18-й гвардейской мотострелковой дивизииПредседатель совета ветеранов Василий Коляго рассказал о службе в 18-й гвардейской мотострелковой дивизииОни сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войныОни сражались под Гумбинненом во время Первой мировой войны
В
# 1Вадим Исаев
Спасибо, Владимир! Всегда читаю Ваши материалы. Хочу поправить КОМАНДУЮЩИМ (а не командиром!) 28 армии был...и далее по тексту. Из армейской терминологии : начиная с Армии начальники называются КОМАНДУЮЩИМИ.    
Сегодня, 17:00   ЦитироватьОтветить
10
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров