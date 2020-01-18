Сегодня, 18 января, Гусевский городской округ принял региональную эстафету «Дорогами Победы!», посвященную взятию советскими воинами населенных пунктов на территории Восточной Пруссии в 1944–1945 годах. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Ровно в 12.00 на братской могиле, где захоронены останки Советских солдат, начался митинг, посвященный 75-й годовщине штурма Гумбиннена.
Вместе с жителями округа дань памяти тем, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное небо над головой, отдали министр образования Правительства Калининградской области Светлана Трусенева, первый заместитель председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, заместитель председателя окружного Совета депутатов Владимир Логвинович и председатель Гусевского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Коляго.
Светлана Трусенева призвала всех присутствующих быть достойными наследниками Победы и с гордостью нести память о тех, кто ценой собственной жизни освободил мир от фашизма.
Глава администрации Александр Китаев поблагодарил всех собравшихся у монумента и попросил молодежь хранить память о Победе их дедов и прадедов.
Собравшиеся почтили минутой молчания память о всех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны и возложили цветы.