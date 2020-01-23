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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве состоялся выездной семинар по развитию туризма на востоке Калининградской области

23 января 2020, 10:26
В Гусеве состоялся выездной семинар по развитию туризма на востоке Калининградской области
22 января в большом выставочном зале Гусевского историко-краеведческого музея состоялся выездной семинар «Развитие востока Калининградской области на принципах формирования туристского кластера» МО «Гусевский городской округ». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Участниками семинара стали почти 50 человек: предприниматели, гиды и экскурсоводы, сотрудники туристических бюро, представители администраций соседних муниципалитетов, словом, все заинтересованные развитием туризма на востоке региона.

Собравшихся в зале приветствовал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев и выразил свои ожидания от мероприятия.

В рамках программы семинара присутствующим был презентован туристический потенциал Гусевского городского округа. С положительным опытом динамичного развития местного туризма в других муниципалитетах ознакомили директор КРОУ «Виштынецкий эколого-исторический музей» Андрей Соколов и продюсер творческих проектов «Хобби-Тур», «Народный экскурсовод», председатель «Ассоциации сельского туризма» Виктория Корнева.

Во время обсуждения администрация получила обратную связь от гидов, туроператоров и предпринимателей о сдерживающих факторах в сфере туризма в нашем округе, качестве предоставляемых услуг в сфере размещения и возможные способы их устранения. Также намечены пути дальнейшего межмуниципального взаимодействия в сфере туризма, создание единого туристического пространства и маршрута через муниципалитеты на востоке области. По результатам обсуждения составлен протокол с перечнем актуальных проблем для дальнейшего вынесения их на обсуждение в Министерство по культуре и туризму и совместного решения.

Сотрудники фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» Дмитрий Офицеров и Кирилл Звягин выразили готовность фонда помочь в реализации креативных идей, которые сделают создание единого туристского кластера на востоке региона.

В Детско-юношеском центре гости участвовали в мастер-классах и пришли к решению включить посещение ДЮЦа и занятия по пескографии, робототехнике в семейные туристические маршруты.

В рамках семинара гости посетили гостевой комплекс «Королевский двор», фреску Отто Хайхерта, мемориальный парк на территории Технополиса GS, Центральную площадь и другие туристические достопримечательности города и увезли с собой массу позитивных впечатлений и идей.
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Г
# 1Гость Наталья
Саныч, где пушки которые купили для площади за 6 миллионов?
Сегодня, 11:56   ЦитироватьОтветить
50
Г
# 2Гость Гость
А их внишах, что сейчас в доль набережной вояют, нарисую. 
Сегодня, 13:45   ЦитироватьОтветить
20
Ж
# 3Жопик
Цитата: Гость Наталья
Саныч, где пушки которые купили для площади за 6 миллионов?
У Валдиса на автосервисе на Малахова стоят в гараже. Они насквозь гнилые, их варят, грунтуют и красят.
Сегодня, 14:37   ЦитироватьОтветить
20
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