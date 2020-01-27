В Гусеве прошёл исторический квест «Взятие Гумбиннена» 27 января 2020, 12:29

25 января в городе Гусеве прошёл исторический квест «Взятие Гумбиннена». Мероприятие было организовано Волонтерами Победы.



Участникам квеста необходимо было проявить выдержку и смекалку. Дождь, холод, быстро наступающие сумерки, 8 удаленных друг от друга этапов с заданиями — все это преодолели ребята — участники. 8 команд встретили Волонтеры Победы вместе с волонтерами КАТиПа, Политеха, Музея и ДЮЦа на своих точках, большинство из которых находились на улице. Но добровольцы стойко держались на постах, не смотря ни на что!



Спустя 4 часа с момента старта все вновь собрались в исходной точке, Городском доме культуры, чтобы поздравить друг друга с успешной «операцией» и наградить победителей! А ими стали:

1 место — команда «Физисторы» — МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева;

2 место — команда «Штурмовики» — МАУ ДО «ДЮЦ»;

3 место — команда «Пятый элемент» — МОУ СОШ № 5.



Организаторы мероприятия благодарят всех участников квеста — от команд до соорганизаторов с важной для нас памятной датой Взятия Гумбиннена и благодарим за отличную игру!