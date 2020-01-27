Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Общество / В Городском ДК в рамках акции «Блокадный хлеб» прошёл патриотический кинопоказ
Информационный сайт города Гусева

В Городском ДК в рамках акции «Блокадный хлеб» прошёл патриотический кинопоказ

27 января 2020, 13:01
В Городском ДК в рамках акции «Блокадный хлеб» прошёл патриотический кинопоказ
23 января в Городском доме культуры города Гусева в рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» прошёл патриотический кинопоказ.

Молодежи показали военный фильм 1980 года «Мы смерти смотрели в лицо». В основе сюжета подлинные факты. В марте 1942 бывший балетмейстер, а теперь лейтенант Аркадий Обрант (по фильму — Корбут) получил задание политотдела создать танцевальную группу. В блокадном Ленинграде он разыскал бывших своих учеников и привез на Ленинградский фронт, а через несколько дней юные танцоры дали свой первый концерт перед бойцами, вернувшимися с передовой…
Другие новости по теме
Отрывок из книги «Пушки заговорили», где рассказывается о боях под ГумбинненомОтрывок из книги «Пушки заговорили», где рассказывается о боях под ГумбинненомОтрывок из романа-хроники «Вместе с Россией», где рассказывается о боях под ГумбинненомОтрывок из романа-хроники «Вместе с Россией», где рассказывается о боях под ГумбинненомГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГГусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГКЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздникиКЖД объявляет об изменении движения пригородных поездов в новогодние праздники
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров