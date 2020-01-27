В Городском ДК в рамках акции «Блокадный хлеб» прошёл патриотический кинопоказ 27 января 2020, 13:01

23 января в Городском доме культуры города Гусева в рамках всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» прошёл патриотический кинопоказ.



Молодежи показали военный фильм 1980 года «Мы смерти смотрели в лицо». В основе сюжета подлинные факты. В марте 1942 бывший балетмейстер, а теперь лейтенант Аркадий Обрант (по фильму — Корбут) получил задание политотдела создать танцевальную группу. В блокадном Ленинграде он разыскал бывших своих учеников и привез на Ленинградский фронт, а через несколько дней юные танцоры дали свой первый концерт перед бойцами, вернувшимися с передовой…