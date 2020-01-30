ТКО или прочие отходы?

Блок 1 (код отходов начинается на 1): Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.



Блок 2 (код отходов начинается на 2): Отходы добычи полезных ископаемых.



Блок 3 (код отходов начинается на 3): Отходы обрабатывающих производств.



Блок 4 (код отходов начинается на 4): Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1-3, 6-9.



Блок 6 (код отходов начинается на 6): Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром.



Блок 7 (код отходов начинается на 7): Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.



Блок 8 (код отходов начинается на 8): Отходы строительства и ремонта.



Блок 9 (код отходов начинается на 9): Отходы при выполнении прочих видов деятельности, не вошедшие в блоки 1-3, 6-8.



в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО

7 31 100 00 00 0 Отходы из жилищ 7 31 200 00 00 0 Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 31 300 00 00 0 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 31 900 00 00 0 Прочие твердые коммунальные отходы (отходы при ликвидации свалок) 7 33 100 00 00 0 Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам 7 34 100 00 00 0 Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам 7 34 200 00 00 0 Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 34 900 00 00 0 Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 35 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 36 200 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 36 400 00 00 0 Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам (социально-реабилитационных учреждений) 7 37 000 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 39 400 00 00 0 Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам

не относятся к твердым коммунальным отходам!!!

обязаны заключать договор с региональным оператором только на обращение с твердыми коммунальными отходами

в праве заключать договора на транспортировку, обработку и захоронение с любой лицензированной специализированной организацией

имеет право оказывать услуги по транспортировке, обработке и размещению отходов производства и потребления, которые согласно Федеральному классификатору отходов не относятся к твердым коммунальным отходам

ложной.

Заместитель генерального директора

АО «Утилизация мусора» по юридическим вопросам

Катамадзе О. В.

Уважаемые, юридические лица и индивидуальные предприниматели!Акционерное общество «Утилизация мусора» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Приказом Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации от 22.05.2017 года № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» отходы производства и потребления подразделяются на следующие виды:Согласно разъяснениям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации от 06.12.2017 года №АА-10-04-36/26733 к твердым коммунальным отходам относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0)Таким образом, согласно действующему законодательству, к твердым коммунальным относятся следующие отходы:Таким образом, отходы, не перечисленные в вышеуказанном списке,То есть — это все отходы из блока(например, такие как 4 05 100 00 00 0 — отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные, 4 05 800 00 00 0 — прочие отходы бумаги и картона, 4 05 900 00 00 0 — отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные, 4 34 110 02 29 5 — отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные), блока, частично(такие как 7 32 000 00 00 0 — отходы жизнедеятельности населения в неканализованных зданиях и прочие аналогичные отходы, не относящиеся к твердым коммунальным отходам, 7 33 200 00 00 0 — мусор и смет производственных и складских помещений, не относящийся к твердым коммунальным отходам, 7 33 300 00 00 0 — смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций, не относящийся к твердым коммунальным отходам, 7 36 100 00 00 0 — отходы кухонь и предприятий общественного питания и другие), блокаВ последнее время на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» участились случаи принуждения и запугивания штрафами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не заключили договор с региональным оператором в сфере обращения. Напоминаем, что в соответствии со статьей 24.7 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели. По обращению с отходами, не относящихся к твердым коммунальным отходам, юридические лица и индивидуальные предпринимателяНа основании вышеизложенного и в соответствии с бессрочной, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, от 16.11.2017 года №(39)-000143/П Акционерное общество «Утилизация мусора». Информация, распространяемая представителями иных организаций, о том, что Акционерное общество «Утилизация мусора» не имеет лицензии, мусоровозов и права вывозить отходы являетсяВиновные лица, распространяющие ложную информацию про Акционерное общество «Утилизация мусора» согласно действующего законодательства могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.Для заключения договора с АО «Утилизация мусора» просьба обращаться по адресу: Гусевский район, пос. Жаворонково, e-mail: mup.um76@mail.ru, контактные телефоны: 8-921-269-72-76, 8-921-269-82-58. Стоимость услуг по транспортировке 1 м³ отходов составляет 319,00 руб., по обработке и размещению 1 м³ на полигоне общества, включенного в соответствии с приказом № 592 от 25.09.2014 года в государственный реестр объектов размещения отходов (номер объекта № 39-00002-3-00592-25092014), составляет 250,00 руб.Для подтверждения кода отхода и изготовления протоколов количественного химического анализа отходов производства и потребления Вы можете обратиться в ООО «Проммонтажэкология», г. Черняховск, ул. Портовая, д. 1, телефон 8 (401-41) 3-62-73, e-mail: prommeco@yandex.ru или в иную специализированную организациюВ случае возникновения вопросов просим Вас обращаться во вышеуказанным телефонам.