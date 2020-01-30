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Информационный сайт города Гусева

ТКО или прочие отходы?

30 января 2020, 12:01
ТКО или прочие отходы?
Уважаемые, юридические лица и индивидуальные предприниматели!

Акционерное общество «Утилизация мусора» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Приказом Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации от 22.05.2017 года № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» отходы производства и потребления подразделяются на следующие виды:

  • Блок 1 (код отходов начинается на 1): Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.
  • Блок 2 (код отходов начинается на 2): Отходы добычи полезных ископаемых.
  • Блок 3 (код отходов начинается на 3): Отходы обрабатывающих производств.
  • Блок 4 (код отходов начинается на 4): Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1-3, 6-9.
  • Блок 6 (код отходов начинается на 6): Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром.
  • Блок 7 (код отходов начинается на 7): Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
  • Блок 8 (код отходов начинается на 8): Отходы строительства и ремонта.
  • Блок 9 (код отходов начинается на 9): Отходы при выполнении прочих видов деятельности, не вошедшие в блоки 1-3, 6-8.

Согласно разъяснениям Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации от 06.12.2017 года №АА-10-04-36/26733 к твердым коммунальным отходам относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

Таким образом, согласно действующему законодательству, к твердым коммунальным относятся следующие отходы:
7 31 100 00 00 0Отходы из жилищ
7 31 200 00 00 0Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 31 300 00 00 0Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 31 900 00 00 0Прочие твердые коммунальные отходы (отходы при ликвидации свалок)
7 33 100 00 00 0Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к твердым коммунальным отходам
7 34 100 00 00 0Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к твердым коммунальным отходам
7 34 200 00 00 0Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 34 900 00 00 0Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 35 000 00 00 0Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 36 200 00 00 0Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 36 400 00 00 0Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к твердым коммунальным отходам (социально-реабилитационных учреждений)
7 37 000 00 00 0Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к твердым коммунальным отходам
7 39 400 00 00 0Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к твердым коммунальным отходам

Таким образом, отходы, не перечисленные в вышеуказанном списке, не относятся к твердым коммунальным отходам!!! То есть — это все отходы из блока 1, 2, 3, 4 (например, такие как 4 05 100 00 00 0 — отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные, 4 05 800 00 00 0 — прочие отходы бумаги и картона, 4 05 900 00 00 0 — отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные, 4 34 110 02 29 5 — отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные), блока 6, частично 7 (такие как 7 32 000 00 00 0 — отходы жизнедеятельности населения в неканализованных зданиях и прочие аналогичные отходы, не относящиеся к твердым коммунальным отходам, 7 33 200 00 00 0 — мусор и смет производственных и складских помещений, не относящийся к твердым коммунальным отходам, 7 33 300 00 00 0 — смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций, не относящийся к твердым коммунальным отходам, 7 36 100 00 00 0 — отходы кухонь и предприятий общественного питания и другие), блока 8 и 9.

В последнее время на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» участились случаи принуждения и запугивания штрафами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не заключили договор с региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Напоминаем, что в соответствии со статьей 24.7 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать договор с региональным оператором только на обращение с твердыми коммунальными отходами. По обращению с отходами, не относящихся к твердым коммунальным отходам, юридические лица и индивидуальные предпринимателя в праве заключать договора на транспортировку, обработку и захоронение с любой лицензированной специализированной организацией.

На основании вышеизложенного и в соответствии с бессрочной лицензией, выданной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, от 16.11.2017 года №(39)-000143/П Акционерное общество «Утилизация мусора» имеет право оказывать услуги по транспортировке, обработке и размещению отходов производства и потребления, которые согласно Федеральному классификатору отходов не относятся к твердым коммунальным отходам. Информация, распространяемая представителями иных организаций, о том, что Акционерное общество «Утилизация мусора» не имеет лицензии, мусоровозов и права вывозить отходы является ложной. Виновные лица, распространяющие ложную информацию про Акционерное общество «Утилизация мусора» согласно действующего законодательства могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. 

Для заключения договора с АО «Утилизация мусора» просьба обращаться по адресу: Гусевский район, пос. Жаворонково, e-mail: mup.um76@mail.ru, контактные телефоны: 8-921-269-72-76, 8-921-269-82-58. Стоимость услуг по транспортировке 1 м³ отходов составляет 319,00 руб., по обработке и размещению 1 м³ на полигоне общества, включенного в соответствии с приказом № 592 от 25.09.2014 года в государственный реестр объектов размещения отходов (номер объекта № 39-00002-3-00592-25092014), составляет 250,00 руб. 

Для подтверждения кода отхода и изготовления протоколов количественного химического анализа отходов производства и потребления Вы можете обратиться в ООО «Проммонтажэкология», г. Черняховск, ул. Портовая, д. 1, телефон 8 (401-41) 3-62-73, e-mail: prommeco@yandex.ru или в иную специализированную организацию

В случае возникновения вопросов просим Вас обращаться во вышеуказанным телефонам.

Заместитель генерального директора
АО «Утилизация мусора» по юридическим вопросам
Катамадзе О. В.
мусор
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Г
# 1Гость Гость
жулики
Сегодня, 14:31   ЦитироватьОтветить
21
Г
# 2Гость Гость
Спросите у Пузыревского как он все суды проиграл государственному предприятию ЕССО, показывая договора с утилизацией. Сотрудники ЕССО прихоходили и ко мне все понятно разъяснили, что я остался должен за 2019 год. Друзья обратитесь к юристам и вам объяснят. Утилизация может вывозить только прочие отходы. 
Сегодня, 18:20   ЦитироватьОтветить
00
д
# 3да уж
Кретов, в очередной раз "нагнул" весь город...................... сначала жителей за незаконное выставление тарифа по 3.11 рубля с 1 кв. метра, а теперь и предпринимателей.......................браво. А в красном доме только молчать умеют, языки в ............ засунули 
Сегодня, 18:34   ЦитироватьОтветить
00
Ш
# 4Шарапов
Цитата: да уж
Кретов, в очередной раз "нагнул" весь город...................... сначала жителей за незаконное выставление тарифа по 3.11 рубля с 1 кв. метра, а теперь и предпринимателей.......................браво. А в красном доме только молчать умеют, языки в ............ засунули 
Китаев боится своего подчинённого Кретава, когда видит его теряет дар речи, надувается и краснеет     юру в главы администрации надо никого не боится. 
Сегодня, 18:49   ЦитироватьОтветить
00
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