28 января в городской администрации состоялось оперативное совещание под руководством главы администрации Александра Китаева.
На повестке много вопросов: 29 января текущего года будет заключен контракт с подрядной организацией, согласно которому будут отремонтированы фасад и концертный зал Детской школы искусств и проведено благоустройство территории. Проект общей стоимостью почти 12 млн. рублей, включающий софинансирование регионального и муниципальных бюджетов, планируется реализовать до конца апреля. С первых дней выполнение условий контракта подрядной организацией берет под контроль МАУ «Служба заказчика-застройщика» и лично глава администрации.
Заместитель главы Павел Нефёдов доложил о ходе выполнения работ по газификации 5-й очереди строительства газопровода в Гусевском городском округе. В ходе 4-х пусковых этапов 5-й очереди до конца 2020 года планируется газифицировать более 100 домовладений. Государственной приемочной комиссией уже подписан акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы, и первый пусковой этап запланирован на 15 февраля текущего года.
27 января на заседании межведомственной комиссии под руководством губернатора Антона Алиханова были рассмотрены заявки на третий Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект под названием «ВСЕГДА по ПУТИ» по реконструкции Привокзальной площади города Гусева допущен до участия в федеральном конкурсе. Итоги конкурса и победители на 2020 год будут определены экспертной комиссией до 1 марта. На оперативном совещании глава администрации поблагодарил всех сотрудников, которые участвовали в разработке проектной заявки.
В городской администрации состоялось оперативное совещание под руководством главы администрации
29 января 2020, 11:43