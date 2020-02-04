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Информационный сайт города Гусева

Прокуратура через суд требует приостановить деятельность кафе в Гусеве

4 февраля 2020, 16:04
Прокуратура через суд требует приостановить деятельность кафе в Гусеве
Городская прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверку в кафе «Арцах», осуществляющего деятельность в городе Гусеве и выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к организации питания населения.

В ходе проверки установлено, что в кафе «Арцах» отсутствует необходимый набор производственных помещений и оборудования, предусматривающих последовательность технологических процессов, отсутствуют надлежащие условия хранения сырья и пищевой продукции, на ряде товаров отсутствует маркировка, различные продукты питания хранятся непосредственно на полу в цеху, отсутствуют журналы осмотров персонала на острые респираторные заболевания, не проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, не ведется учет остатков пищи, используются дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности, отсутствуют условия для мытья и последующего просушивания посуды, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится совместно, не обеспечены условия для раздельной обработки замороженного мяса, сырых и готовых продуктов и т. д.

В связи с выявленными нарушениями, и. о. городского прокурора в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах), в котором поставлен вопрос о приостановлении деятельности кафе.

Материалы проверки направлены в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу.
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Г
# 1Гость ГОСТЬ
А ТОПОЛЁК ? ТАК И БУДЕТ НЕПРИКОСНОВЕННЫМ??? ЛУЧШЕ ИМ ЗАЙМИТЕСЬ!!! КЛОАКА...
Сегодня, 16:34   ЦитироватьОтветить
111
Г
# 2Гость.
Более-менее приличное кафе.
Сегодня, 17:06   ЦитироватьОтветить
73
Р
# 3Редкий гость
Елена Летучая нагрянула «РЕВИЗРРО-ШОУ»


Сегодня, 19:08   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 4Гость Александр
Хорошее кафе. Каждый день там обедаю. Каждый день свежее.
Сегодня, 19:19   ЦитироватьОтветить
11
Н
# 5Ника.1.
Раньше СЭС в любое время могла проверить. Оказалось-  это вредно для бизнеса, замучали проверками, не чаще раза в 2 года.
Теперь эти замученные бизнесмены даже не удосужились подготовиться к визиту надзорных органов. Обурели.
А нарушения серьёзные. Так-то, если вдруг работник кухни с кишечной инфекцией выйдет на работу, все откушавшие в этом кафе заболеют.
Сегодня, 19:54   ЦитироватьОтветить
00
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