Прокуратура через суд требует приостановить деятельность кафе в Гусеве 4 февраля 2020, 16:04

Городская прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверку в кафе «Арцах», осуществляющего деятельность в городе Гусеве и выявила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства к организации питания населения.



В ходе проверки установлено, что в кафе «Арцах» отсутствует необходимый набор производственных помещений и оборудования, предусматривающих последовательность технологических процессов, отсутствуют надлежащие условия хранения сырья и пищевой продукции, на ряде товаров отсутствует маркировка, различные продукты питания хранятся непосредственно на полу в цеху, отсутствуют журналы осмотров персонала на острые респираторные заболевания, не проводится оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, не ведется учет остатков пищи, используются дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности, отсутствуют условия для мытья и последующего просушивания посуды, разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится совместно, не обеспечены условия для раздельной обработки замороженного мяса, сырых и готовых продуктов и т. д.



В связи с выявленными нарушениями, и. о. городского прокурора в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах), в котором поставлен вопрос о приостановлении деятельности кафе.



Материалы проверки направлены в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу.