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Информационный сайт города Гусева

Тот самый Кристионас Донелайтис

15 февраля 2020, 12:34
Кристионас Донелайтис Кристионас Донелайтис
В нашем городе есть бюст основоположнику литовской литературы Кристионасу Донелайтису. С нашим городом знаменитого поэта связывает очень многое.

Родился Кристионас 1 января 1714 года недалеко от Гумбиннена в небольшой деревне Ласдинеляй, которой давно не существует. Хотя отец и был старостой деревни, семья жила довольно скромно. Глава семейства ушёл из жизни в 1720 году, оставив жену с семью детьми.

Учился Кристианос в школе Гумбиннена, после чего в 1731 году поступил в Латинскую школу Кенигсберга, а в 1736 году стал студентом богословского факультета Кенигсбергского университета, который закончил в 1740 году.

Памятник Кристионасу Донелайтису в Гусеве
Памятник Кристионасу Донелайтису в Гусеве

После Донелайтис переехал в Шталупенен (Нестеров), где устроился в местную школу музыки преподавателем и руководителем хора. Здесь он научился, делать, ремонтировать и настраивать фортепиано, чем потом занимался всю свою жизнь.

В 1741 году умер директор музыкальной школы Олефан и Донелайтис занял его место. Через некоторое время он женился на вдове бывшего ректора Анне-Регине, что в то время было в порядке вещей.

В 1743 году Донелайтис занял должность пастыря в поселке Тольминкеменс (Чистые пруды), на который находился до своей смерти — 18 февраля 1780 года.

Музей Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые пруды
Музей Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые пруды

Единственную поэму на литовском языке «Времена года» Кристионас Донелайтис написал в период с 1765 по 1775 годы. Он её читал своим прихожанам, не предполагая никакой славы и признания. Ещё на литовском языке он написал шесть басен, которые также читал прихожанам вместо проповеди. Все другие произведения поэт писал на немецком и латинском языках.

Поэма «Времена года» стала известной благодаря старанию профессора Кёнигсбергского университета Людвига Реза. Он издал её на немецком языке в 1818 году. В 1865 году поэма была вновь переведена на литовский язык в Петербурге.

В мировой литературе поэма «Времена года» считается образцом литовского литературного языка, а Кристионас Донелайтис основоположником Литовской литература.

Владимир Летягин
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