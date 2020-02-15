В Гусеве прошёл благотворительный семинар-тренировка по каратэ-до

В пятницу, 14 февраля, в Гусеве прошел благотворительный семинар-тренировка по каратэ-до в помощь 15-летней ученице ШИЛИ Камиле Разиньковой — подопечной фонда «Берег надежды». Мероприятия провела Прибалтийская федерация киокушинкай каратэ-до города Гусева. На семинаре побывала исполнительный директор фонда Елена Радзывилюк.
«Всё прошло очень здорово. Участники передавали Камиле пожелания здоровья и приветы. В общей сложности юные спортсмены собрали 15250 рублей — все деньги будут направлены на лечение девочки, получившей год назад тяжелую травму, — рассказала Елена. — Мы хотим сказать огромное спасибо всем участникам и президенту федерации Владимиру Орешко, который выступил с инициативой провести благотворительную акцию и лично провел семинар-тренировку».
Напомним, принять участие в семинаре могли все желающие. При этом участники могли внести благотворительный взнос для Камилы.
5 марта 2019 года на Камилу в комнате ШИЛИ, где она учится, упал шкаф, в итоге девочка получила перелом позвоночника. Девочка должна проходить постоянные курсы реабилитации желательно каждые три месяца с небольшими перерывами. Они ей помогают — сегодня Камила уже может немного передвигаться с помощью костылей. Нашу подопечную впереди ждет долгое восстановительное лечение.
В настоящее время фонд «Берег надежды» собирает деньги на два курса восстановительного лечения — в польском Вроцлаве в центре АКСОН (это центр, специализация которого — травмы позвоночника) и в польском же Быдгоще в центре КИНЕЗИС.