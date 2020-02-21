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Информационный сайт города Гусева

Жительница Германии просит помощи в поиске родных в Гусеве

21 февраля 2020, 13:12
Жительница Германии просит помощи в поиске родных в Гусеве
На прошлой неделе в пятницу, когда уже рабочий день подходил к концу, в редакции раздался звонок. Женский голос с ходу сообщил, что только мы можем помочь ей в поисках родных в городе Гусеве.

Как позже выяснится в телефонном разговоре, звонила гражданка Германии Ирина Ламп, которая искала родственников своего отца, который отказался от нее, когда ей было всего два года. Я попросил Ирину более подробно описать ситуацию в письме.

«Здравствуйте уважаемая редакция.

Я долгое время проживаю в Германии. Хочу найти деда и тётку, проживающих в Гусеве. Они родом с Челябинской области города Чебаркуль. Несколько лет моих поисков, увенчались успехом. Я нашла в интернете по базе данных точный адрес моего деда Кузьмы Федоровича Чекушкина. Участковый ответил мне, что деда в 2014 или 2015 году забрала дочь, Татьяна Кузьминична, в город Гусев Калининградской области. О ней я знаю, что у нее муж Виктор и двое сыновей. До вывода войск из ГДР они с семьей проживали в Германии. Фамилию их я не знаю. Отец, ее брат, и моя мама разошлись, когда мне был годик. Еще через год, отец прислал отказную от меня. Его звали Федор Агафонов. Агафонов это фамилия его первой жены, с которой у них был совместный сын, но сын погиб 6 лет назад. Я ничего не успела узнать об отце. Его мать ничего уже не помнит. Единственная зацепка сейчас это найти деда и тётку с двоюродными братьями. Мне ничего не нужно, кроме того, как узнать свои корни. Я давно живу в Берлине, а родители в Израиле. Меня воспитал другой человек и я узнала правду только лишь перед отъездом в Германию. За 16 лет я перебрала уже все социальные сети. Нет никаких данных. Ни о ком из родственников со стороны биологического отца. Я надеюсь дед жив или вы поможете найти тётку. Звали ее в девичестве Татьяна Кузьминична Чекушкина. Опубликуйте, пожалуйста мое письмо. Буду очень признательна. Года идут, а толку никакого. Обращалась уже в передачу ДНК на НТВ и в „Жди меня“, но ответа не было. Видимо, им не интересна моя история. Уповаю на ваше великодушие и понимание. Жду ответа.

Ирина Ламп»

Буквально через несколько дней Ирина прислала еще одно письмо.

«Здравствуйте! Моя мама нашла фото, где я у тётки на руках. Опубликуйте, пожалуйста! Вчера нашла адрес, где проживал мой дядя Владимир и мне сказали, что он в 2015 году умер. Найти Тетю Татьяну — моя последняя надежда. Она последняя, кто может рассказать о нем и о моих братьях и сестрах».

Ирина писала что даже нанимала частного детектива для поисков своих родственников, но он оказался недобропорядочным человеком.

Уважаемые читатели, может кто-то узнает на фотографии женщину Татьяну Чекушкину (хотя наверняка она меняла фамилию после замужества) просьба сообщить в редакцию по телефону 8-401-4332-336.
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Ж
# 1Житель
Переживать не стоит...сейчас очень много "родственников" найдется...
Сегодня, 13:46   ЦитироватьОтветить
10
3
# 2321
И зачем я это читал? Пока добрался до конца текста, так и не понял, кто кому кем приходился. Или это самопиар газеты, которая и поиском родственников занимается, на манер небезызвестной ТВ передачи? 
Сегодня, 14:42   ЦитироватьОтветить
21
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