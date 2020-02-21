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Информационный сайт города Гусева

Представитель Голдапа и гусевские студенты обменялись сладкими угощениями

21 февраля 2020, 13:53
Представитель Голдапа и гусевские студенты обменялись сладкими угощениями
Сейчас в Польше проходит аналог православной Масленицы, последняя неделя перед Великим постом, последний четверг которой традиционно называется «жирным четвергом». В этот день все в Польше едят пончики.

Гусев и польский Голдап связывают многолетние партнерские отношения. В четверг, 20 февраля, Анджей Крухельски, представитель голдапского муниципалитета, посетил городскую администрацию с дружеским визитом, а затем и Гусевский политехнический техникум, где вручил студентам и коллективу сладкое угощение из партнерского города.

Студенты политеха в свою очередь передали блины собственного производства в Польшу, поздравив гостей с наступающим праздником.
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