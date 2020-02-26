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Информационный сайт города Гусева

В рамках проекта «Дорога Памяти» каждый желающий может увековечить память о ветеранах

26 февраля 2020, 11:52
В рамках проекта «Дорога Памяти» каждый желающий может увековечить память о ветеранах
Дорога Памяти — уникальный проект Министерства обороны России, который призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.

В целях совершенствования проводимой работы по сохранению исторической памяти об участниках Великой Отечественной войны и наполнения информационного массива для мультимедийного проекта «Дорога памяти», просим предоставить сведения о ветеранах ВОВ до 7 мая текущего года по следующей форме: номер по порядку, фамилия и инициалы предоставившего информацию, ФИО участника ВОВ 1941–1945 гг., годы жизни, фотография, если таковая имеется.

Информацию вы можете предоставить в Дом офицеров Гусевского гарнизона — ул. Артиллерийская, 2а, в будни с 9:00 до 18:00, методический кабинет.

Информация и фотографии об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., которые будут получены до 9 мая 2020 года, станут частью мемориального комплекса, мультимедийной инсталляции на территории Главного храма Вооружённых сил РФ в парке «Патриот», расположенного рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области.
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