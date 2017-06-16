Открыта регистрация на участие молодежи в форуме «Балтийский Артек»
16 июнь 2017, 11:26
Открыта заявочная кампания на участие молодежи Калининградской области во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек». Организаторами форума выступают Агентство по делам молодежи Калининградской области и Росмолодежь. Форум пройдет на территории палаточного городка, расположенного в пос. Приморье Светлогорского района Калининградской области.Теги: лагерь Балтийский Артек
В 2017 г. форум стартует открытой региональной сменой «Молодежь будущего», которая пройдет с 09 по 15 июля 2017 г. К участию в смене приглашаются представители молодежных активов муниципальных образований Калининградской области в возрасте от 16 до 30 лет.
Программа смены направлена на повышение уровня личностных и профессиональных компетенций и навыков участников, развитие их творческого мышления, формирование проектных команд по основным направлениям молодежной политики и социально-экономического развития Калининградской области. Программа предусматривает пять тематических потоков:
Организационный взнос не предусмотрен.
Регистрация совершеннолетних участников проходит в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (АИС).
Несовершеннолетние участники могут подать заявку в социальной сети «ВКонтакте».
Дополнительная информация доступна на официальном сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте».
В 2017 г. форум стартует открытой региональной сменой «Молодежь будущего», которая пройдет с 09 по 15 июля 2017 г. К участию в смене приглашаются представители молодежных активов муниципальных образований Калининградской области в возрасте от 16 до 30 лет.
Программа смены направлена на повышение уровня личностных и профессиональных компетенций и навыков участников, развитие их творческого мышления, формирование проектных команд по основным направлениям молодежной политики и социально-экономического развития Калининградской области. Программа предусматривает пять тематических потоков:
- «Пространство добра» (волонтерская работа),
- «Проектный офис» (социальное проектирование),
- «Мастерская карьерного роста» (для студентов последних курсов),
- «Арт-Пространство» (развитие арт-менеджмента),
- «Школа фитнеса» (о здоровом образе жизни и фитнесе).
Организационный взнос не предусмотрен.
Регистрация совершеннолетних участников проходит в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (АИС).
Несовершеннолетние участники могут подать заявку в социальной сети «ВКонтакте».
Дополнительная информация доступна на официальном сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте».
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