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Сегодня в политехе состоялась рабочая встреча по разработке концепции «Велосипедный Гусев»

21 июнь 2017, 19:49
Сегодня в Гусевском политехническом техникуме состоялась рабочая встреча по разработке концепции «Велосипедный Гусев». Об этом городская администрация написала на своей странице «ВКонтакте».

Обсудить вопросы развития велодорожек в нашем городе собрались представители администрации Гусевского городского округа: заместитель главы города Козьяков В.В., начальник отдела дорожного строительства и транспорта Нефедов П.С. , работник управления экономического и перспективного развития Лактионов Ю.М., директор по качеству ОАО «НПО «ЦТС» Гусаров В.В. и предприниматель Владимир Бондаренко, который предоставил возможность для жителей нашего города воспользоваться услугами велопроката. Участниками встречи также были представители общественности, студенты, преподаватели и руководство техникума.

Свои идеи по развитию велодорожек в Гусеве презентовал журналист калининградской газеты «Комсомольская правда» и координатор велодвижения «Критическая масса» Иван Марков. Перед собранием он проехал по велодорожкам в городе с целью подсказать, как не надо их строить. Свои замечания он подкрепил фотографиями. Например на одном из фото видно, что автомобили возле магазина стройматериалов на улице Школьной заняли весь проезд велодорожки, и проехать по ней становится невозможно.

Представитель «Технополис GS» Гусаров В.В. высказал свое пожелание и готовность в софинансировании велосипедной дорожки, которая соединяла бы технопарк от ул. профессора Попова до ул. Московской города Гусева.

По словам начальника отдела дорожного строительства и транспорта администрации П.С. Нефедова на данный момент разрабатывается проект по обустройству тротуаров с выделенной полосой для велосипедистов по ул. Ломоносова, ул. Малахова и переулку Павлова.

В своих выступлениях участники предлагали не просто планировать и строить отдельные велодорожки, а разработать единую схему велодорожек города.

В свою очередь, заместитель главы администрации Козьяков В.В. пообещал, что при дальнейшем проектировании велодорожек все пожелания будут учтены.

В самом начале встречи, ещё до до прихода приглашенных, был избран координатор движения «ВелоГусев» - Юлия Мармыж.
Теги: Вело Гусев велодорожки политех
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
КонцепцИю они обсуждають....а то Што у людей маслА на хлеб не хватаеть,будуть обсуждать?!
Вчера, 21:07   ЦитироватьОтветить1
Неравнодушный
# 2Неравнодушный
Да, магазин на Школьной... сколько раз там проезжал, ни разу машины не были припаркованы без заезда на тротуар, то есть нарушение ПДД там регулярное. Но первое место нужно отдать водителю БМВ Х5, который всегда паркует своё авто за пределами парковки, даже когда она полупустая, полностью на тротуаре, целиком перекрыв велодорожку. Судя по всему, он там кем-то работает, либо это его магазин. Что он хочет показать таким своим поведением - вопрос!
И опять же, сотрудники ГИБДД на это никакого внимания не обращают.

И ещё. Не сказано, пожалуй, главное.
Велосипедисты, как и автомобилисты, как и пешеходы - тоже участники дорожного движения - и тоже должны соблюдать ПДД. Но увы, это происходит крайне редко: повсюду можно наблюдать тотальное пренебрежение и к Правилам, и к другим участникам дорожного движения. Откуда же тогда в нашем обществе возьмётся взаимоуважение?
Вчера, 21:37   ЦитироватьОтветить0
мимо
# 3мимо
Ох, прям сплошные консепсии там, осталось тока дорожные карты спроектировать..
Вчера, 22:24   ЦитироватьОтветить0
весёлый бобр
# 4весёлый бобр
Нашальникэ тамана паркуиться,хароший такой нашальникэ.
Вчера, 23:58   ЦитироватьОтветить0

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