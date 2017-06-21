Сегодня в политехе состоялась рабочая встреча по разработке концепции «Велосипедный Гусев»
21 июнь 2017, 19:49
Сегодня в Гусевском политехническом техникуме состоялась рабочая встреча по разработке концепции «Велосипедный Гусев». Об этом городская администрация написала на своей странице «ВКонтакте».Теги: Вело Гусев велодорожки политех
Обсудить вопросы развития велодорожек в нашем городе собрались представители администрации Гусевского городского округа: заместитель главы города Козьяков В.В., начальник отдела дорожного строительства и транспорта Нефедов П.С. , работник управления экономического и перспективного развития Лактионов Ю.М., директор по качеству ОАО «НПО «ЦТС» Гусаров В.В. и предприниматель Владимир Бондаренко, который предоставил возможность для жителей нашего города воспользоваться услугами велопроката. Участниками встречи также были представители общественности, студенты, преподаватели и руководство техникума.
Свои идеи по развитию велодорожек в Гусеве презентовал журналист калининградской газеты «Комсомольская правда» и координатор велодвижения «Критическая масса» Иван Марков. Перед собранием он проехал по велодорожкам в городе с целью подсказать, как не надо их строить. Свои замечания он подкрепил фотографиями. Например на одном из фото видно, что автомобили возле магазина стройматериалов на улице Школьной заняли весь проезд велодорожки, и проехать по ней становится невозможно.
Представитель «Технополис GS» Гусаров В.В. высказал свое пожелание и готовность в софинансировании велосипедной дорожки, которая соединяла бы технопарк от ул. профессора Попова до ул. Московской города Гусева.
По словам начальника отдела дорожного строительства и транспорта администрации П.С. Нефедова на данный момент разрабатывается проект по обустройству тротуаров с выделенной полосой для велосипедистов по ул. Ломоносова, ул. Малахова и переулку Павлова.
В своих выступлениях участники предлагали не просто планировать и строить отдельные велодорожки, а разработать единую схему велодорожек города.
В свою очередь, заместитель главы администрации Козьяков В.В. пообещал, что при дальнейшем проектировании велодорожек все пожелания будут учтены.
В самом начале встречи, ещё до до прихода приглашенных, был избран координатор движения «ВелоГусев» - Юлия Мармыж.
Обсудить вопросы развития велодорожек в нашем городе собрались представители администрации Гусевского городского округа: заместитель главы города Козьяков В.В., начальник отдела дорожного строительства и транспорта Нефедов П.С. , работник управления экономического и перспективного развития Лактионов Ю.М., директор по качеству ОАО «НПО «ЦТС» Гусаров В.В. и предприниматель Владимир Бондаренко, который предоставил возможность для жителей нашего города воспользоваться услугами велопроката. Участниками встречи также были представители общественности, студенты, преподаватели и руководство техникума.
Свои идеи по развитию велодорожек в Гусеве презентовал журналист калининградской газеты «Комсомольская правда» и координатор велодвижения «Критическая масса» Иван Марков. Перед собранием он проехал по велодорожкам в городе с целью подсказать, как не надо их строить. Свои замечания он подкрепил фотографиями. Например на одном из фото видно, что автомобили возле магазина стройматериалов на улице Школьной заняли весь проезд велодорожки, и проехать по ней становится невозможно.
Представитель «Технополис GS» Гусаров В.В. высказал свое пожелание и готовность в софинансировании велосипедной дорожки, которая соединяла бы технопарк от ул. профессора Попова до ул. Московской города Гусева.
По словам начальника отдела дорожного строительства и транспорта администрации П.С. Нефедова на данный момент разрабатывается проект по обустройству тротуаров с выделенной полосой для велосипедистов по ул. Ломоносова, ул. Малахова и переулку Павлова.
В своих выступлениях участники предлагали не просто планировать и строить отдельные велодорожки, а разработать единую схему велодорожек города.
В свою очередь, заместитель главы администрации Козьяков В.В. пообещал, что при дальнейшем проектировании велодорожек все пожелания будут учтены.
В самом начале встречи, ещё до до прихода приглашенных, был избран координатор движения «ВелоГусев» - Юлия Мармыж.
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