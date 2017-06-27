Некрасивые истории: что происходит вокруг нового храма в центре Гусева
27 июнь 2017, 20:04
Власти Гусева активно взялись за центральную площадь города, на которой не так давно появился новый храм Всех Святых. В рамках благоустройства в центре городе уже снесли здание военкомата и развлекательный комплекс «Березка», которые закрывали вид на храм. Однако собственники еще одного здания, которое якобы мешает обустроить нормальную транспортную развязку, заняли круговую оборону.Теги: храм строительство Админстрация Гусевского района
Новый храм Всех Святых открылся в центре Гусева в ноябре. На его освящение приехал сам патриарх Всея Руси Кирилл и множество высоких гостей — от полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова, который в своё время и стал инициатором строительства храма в своем родном городе, до врио губернатора Антона Алиханова и мэра Калининграда Александра Ярошука.
Камень в основание храма был заложен еще в 2010 году, когда Гусевом руководил еще будущий на тот момент губернатор Николай Цуканов. Место выбрали хорошее — в нескольких десятках метров от центральной площади на берегу Писсы, на месте бывшей лютеранской кирхи. Храм строился на пожертвования, несколько лет не поднимаясь выше фундамента. За это время власти Гусева успели благоустроить набережную на другой стороне Писсы и установить там памятник Первой мировой, а также начали возводить пешеходный мостик от памятника к строящемуся храму. В 2016 году строительство резко активизировалось, его доводили до ума накануне визита патриарха уже чуть ли не всем миром.
Новый храм получился и правда очень красивым, а его золотые купола видны издалека — даже с федеральной трассы, которая ведёт в Нестеров. По всей видимости, городские власти решили сделать его доминантой центра Гусева, поэтому был разработан проект благоустройства центральной площади. Об этом проекте в сентябре 2016 года сообщала пресс-служба Калининградской епархии РПЦ.
«В результате реконструкции на пересечении улиц Победы и Ленина организуют круговую развязку дорожного движения, рядом с которой появится новая городская соборная площадь. Здесь будут оборудованы парковочные места, постоянная сцена в виде римского театра для городских мероприятий, зеленые зоны и цветочные клумбы. Для прогулок проложат дорожки, установят скамейки, — утверждали в пресс-службе епархии. — Также планируется снести устаревшие и ветхие постройки — два здания, которые перекрывают всю центральную площадь и не дают отдать жителям города для отдыха и прогулок весь центр». В местной епархии Русской православной церкви отмечалось, что «эти мероприятия планируется провести как можно скорее».
Одно из «ветхих» зданий в центре города в итоге снесли буквально за пару дней до визита Патриарха — это было здание бывшего военкомата. Само учреждение перевели в другое место, а двухэтажный особнячок разрушили.
Снос здания военкомата в центре Гусева, ноябрь 2016 года, фото очевидца.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказывал потом представителям СМИ, что здание было снесено с санкции Минобороны РФ. «Приказ Минобороны я получил в Москве о сносе, коллеги передали. Это здание военкомата, была договоренность о благоустройстве этой территории, и в рамках этой договоренности военкомат переезжает в другое здание, вполне себе устроенное. Все работы были произведены. Ждали приказа, который санкционирует снос этого здания», — рассказывал Алиханов. Он подтвердил, что в Гусеве разработан проект благоустройства центра города. «Мы с Евгением Михайловым (главой администрации округа — прим. „Нового Калининграда.Ru“) обсуждали, возможно, что-то предусмотрим в адресной инвестиционной программе следующего года в части благоустройства площади собора», — говорил врио губернатора.
Журналисты тогда же, в ноябре 2016 года, обратили внимание Антона Алиханова, что в Гусеве планируется снести еще одно здание в центре, которое закрывает вид на новый храм. «Не помню такого момента в этом проекте, посмотрим», — пообещал врио губернатора.
Благоустройство площади около храма Всех Святых в центре Гусева пока не закончено. То самое второе «ветхое» здание, закрывающее вид на храм, всё ещё стоит на своём месте. А территория около церкви еще в конце мая была засыпана песком до такой степени, что на ней застрял целый БТР, который направлялся на репетицию парада к Дню города.
То самое второе здание, которое мешает будущей круговой развязке и закрывает вид на новый красивый храм, находится по адресу проспект Ленина, 38. Здание это наверняка знакомо многим — на нём долгое время висела вывеска «Хостел». На верхних этажах особняка действительно располагается хостел, помещения принадлежат частным лицам. На первом этаже долгое время был местный ЗАГС.
Весной, во время очередного визита врио губернатора Антона Алиханова в Гусев выяснилось, что ЗАГСу нужны новые помещения. Под будущий дворец бракосочетаний местные власти присмотрели исторический особняк конца XIX века на перекрёстке ул. Артиллерийской и Московской, который не так давно Министерство обороны РФ передало местной администрации. Сейчас историческое здание пустует, на его ремонт требуется около 32,8 млн рублей. Врио губернатора заявил, что правительство области поможет муниципалитету получить финансирование из федеральных ресурсов.
Проект реконструкции здания, где планируется разместить ЗАГС. Фото пресс-службы правительства Калининградской области.
«Есть определенные механизмы резервного характера. Будем обращаться с просьбой помочь, потому что в результате в центре города появится очень достойное место. Тем более что это памятник архитектуры», — цитировала пресс-служба правительства Антона Алиханова по итогам его визита в Гусев 17 мая. Тогда же сообщалось, что точное решение об источнике финансирования станет известно в ближайшие недели. Прошло больше месяца, о судьбе денег на реконструкцию пока ничего не известно.
Зато прояснилась история здания на проспекте Ленина, 38, в центре Гусева, где до сентября 2016 года располагался городской ЗАГС. И здесь оказалось не всё так просто. Перед визитом Алиханова местный активист-коммунист Юрий Лактионов выразил недоумение по поводу того, что под ЗАГС нужно новое помещение. По его словам, помещения учреждения на проспекте Ленина в центре города были капитально отремонтированы 10 лет назад, в 2007 году. Тогда в ремонт было вложено около 2 млн рублей. «В те времена я возглавлял местный Союз промышленников и предпринимателей, и мы скинулись и подарили ЗАГСу картину, — рассказал Юрий Лактионов „Новому Калининграду.Ru“. — Теперь же, со слов руководителя учреждения, помещения эти признаны аварийными, поэтому ЗАГСу дана команда съехать, а власти просят деньги на ремонт нового помещения».
Здание (желто-зеленое), в котором располагался ЗАГС, а сейчас располагается хостел. Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград.Ru».
Более того, выяснилось, что решение о признании здания аварийным, датированное сентябрем 2016 года, было признано судом незаконным. Об этом «Новому Калининграду.Ru» рассказал один из собственников здания по проспекту Ленина, 38, Павел Яушев. За последние полтора года у него скопились буквально тома переписки с вышестоящими органами — он писал о давлении, которое оказывают на собственником здания местные власти, всем, включая врио губернатора Евгения Зиничева, врио губернатора Антона Алиханова, полпреда президента Николая Цуканова, президента Владимира Путина и т. п. Есть даже обращения в ЦИК «Единой России». Ответы в основном — из местной администрации, городской прокуратуры и министерства муниципального развития области.
Скорее всего, если бы не частные собственники, здание бывшего ЗАГСа давно бы уже не закрывало вид на площадь, его бы просто-напросто снесли. Однако хозяева помещения на проспекте Ленина категорически не согласились с тем, что строение является аварийным. По словам хозяина хостела, весной 2016 года администрация города заключила с местной фирмой за 100 тысяч рублей договор на обследование помещений, и её сотрудники, не выезжая не место, признали здание аварийным. Эти выводы подтвердили межведомственная комиссия горадминистрации и сама горадминистрация. В апреле собственники помещений получили письмо от администрации, в котором им говорилось, что здание подлежит демонтажу.
Это решение удивило совладельцев помещений, и они заказали свою оценку в местном бюро ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», которое выводы об аварийности опровергло. Более того, собственники подали в суд на администрацию и потребовали признать решение местных властей противозаконным. Суд Гусева встал на сторону владельцев, затем их правоту подтвердил и Калининградский областной суд. Таким образом, здание в центре Гусева официально на сегодня аварийным не является.
Пока шли суды, местные власти заказали у калининградской фирмы отчет об оценке стоимости помещений, которые планировалось выкупить у собственников. По словам Павла Яушева, оценка производилась, когда еще не было решения суда, отменившего постановление об аварийности объекта. В итоге помещения в центре Гусева оценили в сумму 30–32 тыс рублей за квадратный метр. Хозяин хостела с таким положением дел не согласился, заказал свою оценку, по которой стоимость квадратного метра составила уже 55–57 тыс рублей. Администрация с этой оценкой не соглашалась — оно и понятно, деньги ведь за выкуп помещений в доме, который потом планируется снести, с них запросили немалые. В итоге собственники помещений почувствовали себя в настоящей осаде.
В августе 2016 года здание оставили без воды — около хостела проводились некие работы, в итоге трубы оказались «повреждены». Владелец написал массу бумаг по поводу ситуации с водоснабжением, но дело с мертвой точки до сих пор так и не сдвинулось. В итоге сейчас к хостелу воду подвозят за деньги.
В сентябре 2016 года администрация Гусева выпустила постановление № 1287 «Об изъятии земельного участка с КН 39:04:010129:17 для муниципальных нужд». Собственникам помещений на проспекте Ленина пришло письмо, что земельный участок требуется изъять «в целях реконструкции улично-дорожной сети». С тех пор местные власти настаивают на том, что помещения должны быть выкуплены за 30–32 тыс рублей. Владельцы требуют суммы иного порядка. Переписка продолжается полгода. Никакого результата нет. Дом стоит, центрального водоснабжения в нём нет, но хотя бы пока горит свет.
«Новый Калининград.Ru» обратился с информационным запросом к главе администрации Гусева Евгению Михайлову. Мы попросили местные власти рассказать, когда разрабатывался проект центральной площади, предусматривался ли в рамках проекта снос ныне существующих на площади строений. Кроме того, нас интересовало, почему до сих пор не снесено здание на центральной площади, где ранее размещался ЗАГС, было ли оно признано аварийным, действительно ли у администрации Гусева возникли сложности с расселением тех помещений здания, которые находятся в частной собственности. И т. д. и т. п.
Ответ был удивителен. Администрация Гусева утверждает, что «проект реконструкции центральной площади города не разработан, поэтому говорить о выкупе и переселении собственников помещений здания по проспекту Ленина, 38, преждевременно». То есть все эти многочисленные переписки владельцев здания в центре города с всевозможными чиновниками, ответы из министерств, администраций, прокуратуры — этого всего, по мнению местных властей, по всей видимости, не было и нет.
Развлекательный комплекс «Березка», google.ru/maps/place/
Скандал с хостелом в центре Гусева — не единственный, связанный с благоустройством центральной площади города. Летом 2016 года в центре был снесён развлекательный комплекс «Берёзка», который до 2010 года принадлежал вице-премьеру Александру Егорычеву, а в последнее время — Антону Егорычеву, и которым руководила бывшая собственница «дачи Геринга» Олеся Сафонова. Как отмечал портал Rugrad.еu, комплекс снесли 28 июля 2016 года, в день отставки Николая Цуканова с поста губернатора Калининградской области. На информационный запрос газеты «Дворник» в местной администрации сообщили, что власти Гусева не будут изымать землю под снесённым комплексом. Получили ли что-то собственники «Березки» в качестве компенсации — неизвестно.
Однако после того, как «Березку» снесли, совладелец компании Виталий Четырин подал в Арбитражный суд иск, в котором заявил, что он не подписывал протокол собрания собственников, на котором было принято решение о сносе.
В решении суда говорится, что Виталий Четырин является совладельцем компании «Берёзка-Комплекс» — ему принадлежит 50% ООО, другая половина — Антону Егорычеву. Директор компании — Олеся Сафонова. Восьмого августа 2016 года прошло общее собрание участников ООО «Березка-Комплекс», в ходе которого было принято несколько решений. В том числе: отказаться от земельного участка в центре города с кадастровым номером 39:04:010129:2 общей площадью 1614 кв. м «ввиду экономической нецелесообразности использования Обществом», а также «демонтировать объект недвижимости общей площадью 394,8 кв. м, принадлежащий ООО „Березка-Комплекс“» на основании «нецелесообразности использования Обществом». Однако Виталий Четырин заявил, что 8 августа собрание не проводилось, он в нём участия не принимал и протокол не подписывал. В рамках судебного разбирательства была назначена судебная почерковедческая экспертиза, которую проводило ФБУ «Калининградская лаборатория судебной экспертизы», однако эксперт не смог дать заключение.
В итоге Виталий Четырин представил на обозрение заграничный паспорт и копии авиабилетов, из которых усматривалось, что он 12 июля 2016 выехал из России в Испанию и лишь 9 августа 2016 вернулся в Калининградскую область. Это решило исход дела — Калининградский областной арбитражный суд в конце марта 2017 года признал решение внеочередного общего собрания учредителей ООО «Березка-Комплекс» от 08.08.2016. недействительным.
В марте 2017 года Четырин подал в Калининградский арбитражный суд еще один иск — к директору бывшей «Березки» Олесе Сафоновой, своему партнеру Антону Егорычеву и Александру Егорычеву. Он требует взыскать с них убытки в размере 13,737 млн рублей. Одновременно Четырин подал ходатайство о наложении ареста на имущество Сафоновой и Егорычевых. Однако суд в обеспечительных мерах отказал. Позже суд принял к рассмотрению ходатайство об исключении Александра Егорычева из числа ответчиков, поскольку он не имеет отношения к данному делу. Рассмотрение иска в Арбитражном суде назначено на 6 июля.
В сухом остатке истории с благоустройством центральной площади Гусева несколько моментов. Развлекательный комплекс «Березка» снесли, но совладелец оказался не в курсе и теперь требует денег с бизнес-партнеров, оценивая свои убытки в 13 млн рублей. Нормальное здание ЗАГСа и хостела в центре города признали аварийным и хотели демонтировать, но суд это решение опротестовал, а его владельцы теперь хотят от администрации не один миллион рублей (только один из совладельцев выставил счет в 11 млн). И самое, наверное, интересное — выходит, что городской ЗАГС из добротного помещения в центре города переселяют в другое здание, на ремонт которого требуется больше 30 млн рублей.
Возможно, такую расточительность, как снос вполне добротных зданий, которые могли бы еще служить и служить, и можно оправдать желанием сделать центр Гусева красивым и благоустроенным. Вот только кто должен платить за эту красоту, и не слишком ли дорого она обойдется налогоплательщикам?
С одной стороны, предприниматели стремятся защитить свою собственность и не упустить выгоду, с другой — местные власти стремятся сделать всё малой кровью без серьезных затрат для бюджета, что вполне оправданно. Кто будет в итоге разрубать «гордиев узел», пока не совсем понятно. Но главное, наверное, чтобы ради красивой площади около нового храма не нарушались российские законы. Иначе это будет уже совсем некрасиво и не то что не по-людски — но и не по-божески.
Текст: Оксана Майтакова («Новый Калининград.Ru»)
Соборная площадь
Новый храм Всех Святых открылся в центре Гусева в ноябре. На его освящение приехал сам патриарх Всея Руси Кирилл и множество высоких гостей — от полпреда президента в СЗФО Николая Цуканова, который в своё время и стал инициатором строительства храма в своем родном городе, до врио губернатора Антона Алиханова и мэра Калининграда Александра Ярошука.
Камень в основание храма был заложен еще в 2010 году, когда Гусевом руководил еще будущий на тот момент губернатор Николай Цуканов. Место выбрали хорошее — в нескольких десятках метров от центральной площади на берегу Писсы, на месте бывшей лютеранской кирхи. Храм строился на пожертвования, несколько лет не поднимаясь выше фундамента. За это время власти Гусева успели благоустроить набережную на другой стороне Писсы и установить там памятник Первой мировой, а также начали возводить пешеходный мостик от памятника к строящемуся храму. В 2016 году строительство резко активизировалось, его доводили до ума накануне визита патриарха уже чуть ли не всем миром.
Новый храм получился и правда очень красивым, а его золотые купола видны издалека — даже с федеральной трассы, которая ведёт в Нестеров. По всей видимости, городские власти решили сделать его доминантой центра Гусева, поэтому был разработан проект благоустройства центральной площади. Об этом проекте в сентябре 2016 года сообщала пресс-служба Калининградской епархии РПЦ.
«В результате реконструкции на пересечении улиц Победы и Ленина организуют круговую развязку дорожного движения, рядом с которой появится новая городская соборная площадь. Здесь будут оборудованы парковочные места, постоянная сцена в виде римского театра для городских мероприятий, зеленые зоны и цветочные клумбы. Для прогулок проложат дорожки, установят скамейки, — утверждали в пресс-службе епархии. — Также планируется снести устаревшие и ветхие постройки — два здания, которые перекрывают всю центральную площадь и не дают отдать жителям города для отдыха и прогулок весь центр». В местной епархии Русской православной церкви отмечалось, что «эти мероприятия планируется провести как можно скорее».
Одно из «ветхих» зданий в центре города в итоге снесли буквально за пару дней до визита Патриарха — это было здание бывшего военкомата. Само учреждение перевели в другое место, а двухэтажный особнячок разрушили.
Снос здания военкомата в центре Гусева, ноябрь 2016 года, фото очевидца.
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказывал потом представителям СМИ, что здание было снесено с санкции Минобороны РФ. «Приказ Минобороны я получил в Москве о сносе, коллеги передали. Это здание военкомата, была договоренность о благоустройстве этой территории, и в рамках этой договоренности военкомат переезжает в другое здание, вполне себе устроенное. Все работы были произведены. Ждали приказа, который санкционирует снос этого здания», — рассказывал Алиханов. Он подтвердил, что в Гусеве разработан проект благоустройства центра города. «Мы с Евгением Михайловым (главой администрации округа — прим. „Нового Калининграда.Ru“) обсуждали, возможно, что-то предусмотрим в адресной инвестиционной программе следующего года в части благоустройства площади собора», — говорил врио губернатора.
Журналисты тогда же, в ноябре 2016 года, обратили внимание Антона Алиханова, что в Гусеве планируется снести еще одно здание в центре, которое закрывает вид на новый храм. «Не помню такого момента в этом проекте, посмотрим», — пообещал врио губернатора.
Благоустройство площади около храма Всех Святых в центре Гусева пока не закончено. То самое второе «ветхое» здание, закрывающее вид на храм, всё ещё стоит на своём месте. А территория около церкви еще в конце мая была засыпана песком до такой степени, что на ней застрял целый БТР, который направлялся на репетицию парада к Дню города.
Попросили съехать
То самое второе здание, которое мешает будущей круговой развязке и закрывает вид на новый красивый храм, находится по адресу проспект Ленина, 38. Здание это наверняка знакомо многим — на нём долгое время висела вывеска «Хостел». На верхних этажах особняка действительно располагается хостел, помещения принадлежат частным лицам. На первом этаже долгое время был местный ЗАГС.
Весной, во время очередного визита врио губернатора Антона Алиханова в Гусев выяснилось, что ЗАГСу нужны новые помещения. Под будущий дворец бракосочетаний местные власти присмотрели исторический особняк конца XIX века на перекрёстке ул. Артиллерийской и Московской, который не так давно Министерство обороны РФ передало местной администрации. Сейчас историческое здание пустует, на его ремонт требуется около 32,8 млн рублей. Врио губернатора заявил, что правительство области поможет муниципалитету получить финансирование из федеральных ресурсов.
Проект реконструкции здания, где планируется разместить ЗАГС. Фото пресс-службы правительства Калининградской области.
«Есть определенные механизмы резервного характера. Будем обращаться с просьбой помочь, потому что в результате в центре города появится очень достойное место. Тем более что это памятник архитектуры», — цитировала пресс-служба правительства Антона Алиханова по итогам его визита в Гусев 17 мая. Тогда же сообщалось, что точное решение об источнике финансирования станет известно в ближайшие недели. Прошло больше месяца, о судьбе денег на реконструкцию пока ничего не известно.
Зато прояснилась история здания на проспекте Ленина, 38, в центре Гусева, где до сентября 2016 года располагался городской ЗАГС. И здесь оказалось не всё так просто. Перед визитом Алиханова местный активист-коммунист Юрий Лактионов выразил недоумение по поводу того, что под ЗАГС нужно новое помещение. По его словам, помещения учреждения на проспекте Ленина в центре города были капитально отремонтированы 10 лет назад, в 2007 году. Тогда в ремонт было вложено около 2 млн рублей. «В те времена я возглавлял местный Союз промышленников и предпринимателей, и мы скинулись и подарили ЗАГСу картину, — рассказал Юрий Лактионов „Новому Калининграду.Ru“. — Теперь же, со слов руководителя учреждения, помещения эти признаны аварийными, поэтому ЗАГСу дана команда съехать, а власти просят деньги на ремонт нового помещения».
Здание (желто-зеленое), в котором располагался ЗАГС, а сейчас располагается хостел. Фото — Виталий Невар, «Новый Калининград.Ru».
Более того, выяснилось, что решение о признании здания аварийным, датированное сентябрем 2016 года, было признано судом незаконным. Об этом «Новому Калининграду.Ru» рассказал один из собственников здания по проспекту Ленина, 38, Павел Яушев. За последние полтора года у него скопились буквально тома переписки с вышестоящими органами — он писал о давлении, которое оказывают на собственником здания местные власти, всем, включая врио губернатора Евгения Зиничева, врио губернатора Антона Алиханова, полпреда президента Николая Цуканова, президента Владимира Путина и т. п. Есть даже обращения в ЦИК «Единой России». Ответы в основном — из местной администрации, городской прокуратуры и министерства муниципального развития области.
Где деньги?
Скорее всего, если бы не частные собственники, здание бывшего ЗАГСа давно бы уже не закрывало вид на площадь, его бы просто-напросто снесли. Однако хозяева помещения на проспекте Ленина категорически не согласились с тем, что строение является аварийным. По словам хозяина хостела, весной 2016 года администрация города заключила с местной фирмой за 100 тысяч рублей договор на обследование помещений, и её сотрудники, не выезжая не место, признали здание аварийным. Эти выводы подтвердили межведомственная комиссия горадминистрации и сама горадминистрация. В апреле собственники помещений получили письмо от администрации, в котором им говорилось, что здание подлежит демонтажу.
Это решение удивило совладельцев помещений, и они заказали свою оценку в местном бюро ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», которое выводы об аварийности опровергло. Более того, собственники подали в суд на администрацию и потребовали признать решение местных властей противозаконным. Суд Гусева встал на сторону владельцев, затем их правоту подтвердил и Калининградский областной суд. Таким образом, здание в центре Гусева официально на сегодня аварийным не является.
Пока шли суды, местные власти заказали у калининградской фирмы отчет об оценке стоимости помещений, которые планировалось выкупить у собственников. По словам Павла Яушева, оценка производилась, когда еще не было решения суда, отменившего постановление об аварийности объекта. В итоге помещения в центре Гусева оценили в сумму 30–32 тыс рублей за квадратный метр. Хозяин хостела с таким положением дел не согласился, заказал свою оценку, по которой стоимость квадратного метра составила уже 55–57 тыс рублей. Администрация с этой оценкой не соглашалась — оно и понятно, деньги ведь за выкуп помещений в доме, который потом планируется снести, с них запросили немалые. В итоге собственники помещений почувствовали себя в настоящей осаде.
В августе 2016 года здание оставили без воды — около хостела проводились некие работы, в итоге трубы оказались «повреждены». Владелец написал массу бумаг по поводу ситуации с водоснабжением, но дело с мертвой точки до сих пор так и не сдвинулось. В итоге сейчас к хостелу воду подвозят за деньги.
В сентябре 2016 года администрация Гусева выпустила постановление № 1287 «Об изъятии земельного участка с КН 39:04:010129:17 для муниципальных нужд». Собственникам помещений на проспекте Ленина пришло письмо, что земельный участок требуется изъять «в целях реконструкции улично-дорожной сети». С тех пор местные власти настаивают на том, что помещения должны быть выкуплены за 30–32 тыс рублей. Владельцы требуют суммы иного порядка. Переписка продолжается полгода. Никакого результата нет. Дом стоит, центрального водоснабжения в нём нет, но хотя бы пока горит свет.
«Новый Калининград.Ru» обратился с информационным запросом к главе администрации Гусева Евгению Михайлову. Мы попросили местные власти рассказать, когда разрабатывался проект центральной площади, предусматривался ли в рамках проекта снос ныне существующих на площади строений. Кроме того, нас интересовало, почему до сих пор не снесено здание на центральной площади, где ранее размещался ЗАГС, было ли оно признано аварийным, действительно ли у администрации Гусева возникли сложности с расселением тех помещений здания, которые находятся в частной собственности. И т. д. и т. п.
Ответ был удивителен. Администрация Гусева утверждает, что «проект реконструкции центральной площади города не разработан, поэтому говорить о выкупе и переселении собственников помещений здания по проспекту Ленина, 38, преждевременно». То есть все эти многочисленные переписки владельцев здания в центре города с всевозможными чиновниками, ответы из министерств, администраций, прокуратуры — этого всего, по мнению местных властей, по всей видимости, не было и нет.
Страсти по «Березке»
Развлекательный комплекс «Березка», google.ru/maps/place/
Скандал с хостелом в центре Гусева — не единственный, связанный с благоустройством центральной площади города. Летом 2016 года в центре был снесён развлекательный комплекс «Берёзка», который до 2010 года принадлежал вице-премьеру Александру Егорычеву, а в последнее время — Антону Егорычеву, и которым руководила бывшая собственница «дачи Геринга» Олеся Сафонова. Как отмечал портал Rugrad.еu, комплекс снесли 28 июля 2016 года, в день отставки Николая Цуканова с поста губернатора Калининградской области. На информационный запрос газеты «Дворник» в местной администрации сообщили, что власти Гусева не будут изымать землю под снесённым комплексом. Получили ли что-то собственники «Березки» в качестве компенсации — неизвестно.
Однако после того, как «Березку» снесли, совладелец компании Виталий Четырин подал в Арбитражный суд иск, в котором заявил, что он не подписывал протокол собрания собственников, на котором было принято решение о сносе.
В решении суда говорится, что Виталий Четырин является совладельцем компании «Берёзка-Комплекс» — ему принадлежит 50% ООО, другая половина — Антону Егорычеву. Директор компании — Олеся Сафонова. Восьмого августа 2016 года прошло общее собрание участников ООО «Березка-Комплекс», в ходе которого было принято несколько решений. В том числе: отказаться от земельного участка в центре города с кадастровым номером 39:04:010129:2 общей площадью 1614 кв. м «ввиду экономической нецелесообразности использования Обществом», а также «демонтировать объект недвижимости общей площадью 394,8 кв. м, принадлежащий ООО „Березка-Комплекс“» на основании «нецелесообразности использования Обществом». Однако Виталий Четырин заявил, что 8 августа собрание не проводилось, он в нём участия не принимал и протокол не подписывал. В рамках судебного разбирательства была назначена судебная почерковедческая экспертиза, которую проводило ФБУ «Калининградская лаборатория судебной экспертизы», однако эксперт не смог дать заключение.
В итоге Виталий Четырин представил на обозрение заграничный паспорт и копии авиабилетов, из которых усматривалось, что он 12 июля 2016 выехал из России в Испанию и лишь 9 августа 2016 вернулся в Калининградскую область. Это решило исход дела — Калининградский областной арбитражный суд в конце марта 2017 года признал решение внеочередного общего собрания учредителей ООО «Березка-Комплекс» от 08.08.2016. недействительным.
В марте 2017 года Четырин подал в Калининградский арбитражный суд еще один иск — к директору бывшей «Березки» Олесе Сафоновой, своему партнеру Антону Егорычеву и Александру Егорычеву. Он требует взыскать с них убытки в размере 13,737 млн рублей. Одновременно Четырин подал ходатайство о наложении ареста на имущество Сафоновой и Егорычевых. Однако суд в обеспечительных мерах отказал. Позже суд принял к рассмотрению ходатайство об исключении Александра Егорычева из числа ответчиков, поскольку он не имеет отношения к данному делу. Рассмотрение иска в Арбитражном суде назначено на 6 июля.
Цена красоты
В сухом остатке истории с благоустройством центральной площади Гусева несколько моментов. Развлекательный комплекс «Березка» снесли, но совладелец оказался не в курсе и теперь требует денег с бизнес-партнеров, оценивая свои убытки в 13 млн рублей. Нормальное здание ЗАГСа и хостела в центре города признали аварийным и хотели демонтировать, но суд это решение опротестовал, а его владельцы теперь хотят от администрации не один миллион рублей (только один из совладельцев выставил счет в 11 млн). И самое, наверное, интересное — выходит, что городской ЗАГС из добротного помещения в центре города переселяют в другое здание, на ремонт которого требуется больше 30 млн рублей.
Возможно, такую расточительность, как снос вполне добротных зданий, которые могли бы еще служить и служить, и можно оправдать желанием сделать центр Гусева красивым и благоустроенным. Вот только кто должен платить за эту красоту, и не слишком ли дорого она обойдется налогоплательщикам?
С одной стороны, предприниматели стремятся защитить свою собственность и не упустить выгоду, с другой — местные власти стремятся сделать всё малой кровью без серьезных затрат для бюджета, что вполне оправданно. Кто будет в итоге разрубать «гордиев узел», пока не совсем понятно. Но главное, наверное, чтобы ради красивой площади около нового храма не нарушались российские законы. Иначе это будет уже совсем некрасиво и не то что не по-людски — но и не по-божески.
Текст: Оксана Майтакова («Новый Калининград.Ru»)
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