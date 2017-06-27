4 июля прокурор Калининградской области проведет в Гусеве прием граждан

27 июнь 2017, 20:27

Прокурор Калининградской области Сергей Николаевич Хлопушин 4 июля 2017 года в 11-00 часов проведет прием граждан в Гусевской городской прокуратуре, расположенной по адресу: г. Гусев, ул. Тимирязева, 2.



При обращении к прокурору области рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для его оперативного рассмотрения.



Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.



Информацию по вопросам организации приёма и записи на приём можно получить в прокуратуре области по тел. 8(4012)576-833 (старший помощник прокурора области Шумило Екатерина Николаевна) и в Гусевской городской прокуратуре по тел. 8(40143)3-22-54 (Гусевский городской прокурор Косолапова Мария Викторовна).



Для справки:



Сергей Николаевич начал свою службу в 1983 году стажёром прокуратуры Кировского района Ставропольского края, затем работал следователем той же прокуратуры, старшим следователем прокуратуры Ставропольского края, старшим помощником прокурора Кировского района Ставропольского края, прокурором Нефтекумского и Грачевского районов Ставропольского края.



В 2001 году С.Н.Хлопушин был назначен начальником управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Ставропольского края. С 2002 года — первым заместителем прокурора Республики Калмыкия, а затем — прокурором Республики Калмыкия.



В 2005 году С.Н.Хлопушин был назначен Подольским городским прокурором Московской области, а в 2006 году – начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации.



С 2007 по 2017 год С.Н.Хлопушин — прокурор Вологодской области.



Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2017 года С.Н.Хлопушин назначен прокурором Калининградской области.



Сергей Николаевич — кандидат юридических наук, Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации, Почётный работник прокуратуры Российской Федерации, награждён Почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также ведомственными наградами и именным оружием.

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