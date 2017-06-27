Стройцентр
Общество / Главное

4 июля прокурор Калининградской области проведет в Гусеве прием граждан

27 июнь 2017, 20:27
4 июля прокурор Калининградской области проведет в Гусеве прием граждан
Прокурор Калининградской области Сергей Николаевич Хлопушин 4 июля 2017 года в 11-00 часов проведет прием граждан в Гусевской городской прокуратуре, расположенной по адресу: г. Гусев, ул. Тимирязева, 2.

При обращении к прокурору области рекомендуется подготовить письменное заявление, содержащее все сведения, необходимые для его оперативного рассмотрения.

Заявителям необходимо иметь документ, удостоверяющий их личность.

Информацию по вопросам организации приёма и записи на приём можно получить в прокуратуре области по тел. 8(4012)576-833 (старший помощник прокурора области Шумило Екатерина Николаевна) и в Гусевской городской прокуратуре по тел. 8(40143)3-22-54 (Гусевский городской прокурор Косолапова Мария Викторовна).

Для справки:

Сергей Николаевич начал свою службу в 1983 году стажёром прокуратуры Кировского района Ставропольского края, затем работал следователем той же прокуратуры, старшим следователем прокуратуры Ставропольского края, старшим помощником прокурора Кировского района Ставропольского края, прокурором Нефтекумского и Грачевского районов Ставропольского края.

В 2001 году С.Н.Хлопушин был назначен начальником управления по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Ставропольского края. С 2002 года — первым заместителем прокурора Республики Калмыкия, а затем — прокурором Республики Калмыкия.

В 2005 году С.Н.Хлопушин был назначен Подольским городским прокурором Московской области, а в 2006 году – начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С 2007 по 2017 год С.Н.Хлопушин — прокурор Вологодской области.

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2017 года С.Н.Хлопушин назначен прокурором Калининградской области.

Сергей Николаевич — кандидат юридических наук, Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации, Почётный работник прокуратуры Российской Федерации, награждён Почётной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также ведомственными наградами и именным оружием.
Теги: приём прокуратура
143 просмотра   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Первый заместитель прокурора области проведёт 8 августа в Гусеве личный прием граждан
Первый заместитель прокурора области проведёт 8 августа в Гусеве личный прием граждан
Советник юстиции Мария Косолапова назначена на должность Гусевского городского прокурора
Советник юстиции Мария Косолапова назначена на должность Гусевского городского прокурора
Гусевские участковые отчитаются перед населением
Гусевские участковые отчитаются перед населением
азелла рябова
# 1азелла рябова
Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/parazitu
Сегодня, 05:59   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс