GS Group и НИУ ВШЭ проводят первую летнюю школу в Калининградской области под эгидой ООН-Хабитат

4 июль 2017, 13:39

3 июля 2017 года в г. Гусеве (Калининградская область) стартовала летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» — совместный стратегический образовательный проект холдинга GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при участии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ им. И. Канта). 15 студентов ожидает насыщенная 10-дневная программа: стратегические сессии с участием экспертов мирового уровня, лекции по теме городского развития, экскурсии по инновационному кластеру «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве) и Калининградской области, разработка и защита проектов. Летняя школа проводится под эгидой московского офиса ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам).



Официальное открытие летней школы «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий», проводимой холдингом GS Group, НИУ ВШЭ и БФУ им. И. Канта при поддержке московского офиса ООН-Хабитат, состоялось 3 июля в инновационном кластере «Технополис GS». Для участников, девяти студентов НИУ ВШЭ и шести студентов БФУ им. И. Канта, были организованы установочные лекции, посвященные «умным городам». На следующий день их ждет экскурсия по Гусеву и встреча с представителями администрации Гусевского городского округа. Участники обсудят проекты развития города по методу кейс-стади. Студенты получат четыре мини-кейса: формирование современной велоинфраструктуры, создание городского лесопарка, развитие инновационного технопарка в Гусеве и освоение малой территории МО «Гусевский городской округ», прилегающей к городу в месте слияния рек Красная и Писса. Участникам предстоит разработать собственные решения для реализации этих проектов и презентовать их жюри на закрытии летней школы.



Помимо ежедневной проектной работы, в летней школе запланированы стратегические сессии, мастер-классы и лекции, посвященные технологическим трендам и мировым практикам в области городского развития, вопросам привлечения инвестиций и современным подходам к управлению малыми городами. В частности, студенты узнают о технологиях управления инновационным кластером и его влиянии на развитие территории малого города на примере «Технополиса GS» и Гусева. Представитель кластера познакомит их со стратегией «Технополиса GS», расскажет о внедрении технологий Smart city и формировании креативного пространства. Кроме того, 10 июля в БФУ им. И. Канта перед студентами выступит почетный доктор наук Саутгемптонского университета, приглашенный профессор Московской школы управления «Сколково», бизнес-школы VERN и Университета прикладных наук Верхней Австрии Оливер Хемпкинс, который расскажет о лидерских качествах, необходимых для эффективного менеджмента. 11 июля в летней школе пройдет круглый стол с участием представителей крупных компаний и университетов Австрии, где студенты узнают о современных подходах к развитию «умных городов», эффективном сотрудничестве бизнеса и государства, разберут модели и оценят риски реализации региональных стратегий.



Для студентов будут организованы экскурсии по инновационному кластеру «Технополис GS», Калининграду и области. Желающие примут участие в велопрогулке по Гусеву и товарищеском матче по волейболу между командами летней школы и сотрудников «Технополиса GS», который пройдет на спортивной площадке в жилой зоне кластера. Заключительные мероприятия — стратегическая сессия в БФУ им. И. Канта, посещение инновационного технопарка «Фабрика», защита проектных работ и торжественное закрытие летней школы — пройдут 12 июля.



Отбор участников летней школы проводился на конкурсной основе: студентам НИУ ВШЭ и БФУ им. И. Канта необходимо было представить проекты, описывающие современные модели городского развития, и мотивационное письмо. Всего на конкурс было подано 36 заявок. Участниками летней школы стали 15 студентов, представивших лучшие работы. Среди них — проекты, посвященные взаимодействию венчурного капитала и государства, подходам к планированию и улучшению общественных пространств города Гусева и «Технополиса GS», принципам экологического городского проектирования, стратегически успешным экоинновациям в туризме и другие.

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