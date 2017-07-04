В минувшую пятницу свой 30-летний юбилей отметил Гусевский Совет ветеранов

4 июль 2017, 19:33

В минувшую пятницу свой 30-летний юбилей отметила одна из наиболее ярких и уважаемых общественных организаций нашего городского округа – Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.



Зал Городского Дома культуры собрал больше 100 гостей. Поздравить ветеранов пришли Секретарь Гусевского отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, глава городского округа Андрей Гнездилов, глава администрации Евгений Михайлов, председатель областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Быченков и многие другие.



Много теплых слов было сказано активистам Гусевского Совета ветеранов. Ведь 30 лет – это большой период жизни, полный событий и имен. Это 30 десятка лет непрерывной работы во имя благополучия и счастья людей.



Вспомнили поименно председателей Совета, а также всех активных, неравнодушных, целеустремленных людей, которые являлись и являются инициаторами многих проектов, направленных на улучшение жизни в округе.



Гости вручили активистам ветеранской общественной организации благодарственные письма, а Секретарь Гусевского отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов от депутатов Калининградской областной Думы Михаила Зацепина и Александра Богданова – пригласительные билеты на начавшиеся сегодня в Светлогорске «Балтийские дебюты».

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