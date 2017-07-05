Стройцентр
Новости / Общество

ГДК провел развлекательные программы для детей из пришкольных лагерей

5 июль 2017, 13:52
ГДК провел развлекательные программы для детей из пришкольных лагерей
В минувшую среду в помещении зала Дома культуры не смолкал задорный, звонкий смех. Сюда, несмотря на дождливую погоду, пришли участники детских лагерей трех школ города, Калининской школы и центра «Росток».

Работниками Дома культуры для них была организованна игровая-развлекательная программа, в которой участвовали, не только дети, но и их вожатые и воспитатели.

После программы все были приглашены на дискотеку, где смогли потанцевать от души, все желающие.
Теги: Городской дом культуры дети лагерь
116 просмотров
1
Другие новости по теме
Программа мероприятий на Новогодние праздники в городе Гусеве
Программа мероприятий на Новогодние праздники в городе Гусеве
Анонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе
Анонс мероприятий на Новогодние и Рождественские праздники в Гусевском городском округе
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
16 и 23 июня в ДК прошла Витаминная дискотека для детей из пришкольных лагерей
16 и 23 июня в ДК прошла Витаминная дискотека для детей из пришкольных лагерей

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс