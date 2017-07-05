ГДК провел развлекательные программы для детей из пришкольных лагерей

5 июль 2017, 13:52

В минувшую среду в помещении зала Дома культуры не смолкал задорный, звонкий смех. Сюда, несмотря на дождливую погоду, пришли участники детских лагерей трех школ города, Калининской школы и центра «Росток».



Работниками Дома культуры для них была организованна игровая-развлекательная программа, в которой участвовали, не только дети, но и их вожатые и воспитатели.



После программы все были приглашены на дискотеку, где смогли потанцевать от души, все желающие.

116 просмотров