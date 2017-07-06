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В рамках исследования велоинфраструктуры города, студенты «Летней школы ВШЭ-GS Group» проводят опрос

6 июль 2017, 17:32
В рамках исследования велоинфраструктуры города, студенты «Летней школы ВШЭ-GS Group» проводят опрос

Фото с акции «На работу на велосипеде»
Уважаемые жители и гости города!

Студенты «Летней школы Высшей Школы Экономики-GS Group 2017» проводят исследование велосипедной инфраструктуры города Гусева. С целью узнать мнение горожан, ребята просят местных жителей ответить на несколько вопросов, по результатам которых будут разработаны рекомендации для городской администрации.

Чтобы принять участие в опросе, перейдите по этой ссылке.
Теги: опрос студенты Вело Гусев велодорожки
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Пупкин
# 1Пупкин
Результат хоть опубликуете?
Вчера, 21:01   ЦитироватьОтветить1
serakuz39
# 2serakuz39
велодорожка по ул красноармейской в районе жд переезда очень напоминает специальную полосу препятствий для велосипедиста
Вчера, 23:45   ЦитироватьОтветить0

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