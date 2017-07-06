В рамках исследования велоинфраструктуры города, студенты «Летней школы ВШЭ-GS Group» проводят опрос

6 июль 2017, 17:32

Уважаемые жители и гости города!Студенты «Летней школы Высшей Школы Экономики-GS Group 2017» проводят исследование велосипедной инфраструктуры города Гусева. С целью узнать мнение горожан, ребята просят местных жителей ответить на несколько вопросов, по результатам которых будут разработаны рекомендации для городской администрации.Чтобы принять участие в опросе,