Молодые учёные обсудили проекты развития Гусева
10 июль 2017, 13:25
На востоке области собрались молодые учёные из Москвы и Калининграда, чтобы создать новые сценарии развития города Гусева. Программа проходит в рамках летней школы под эгидой столичного офиса ООН-Хабитат. Знаменитая программа Организации Объединённых Наций работает с конца семидесятых и призвана содействовать устойчивому развитию населённых пунктов. Современный тренд — создание «умных городов» и креативной среды. Участники летней школы рассматривают широкий спектр вопросов: от развития зон отдыха до привлечения инвестиций. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: Технополис GS велодорожки
Изучение искусства создания комфортной городской среды — на этом сейчас сосредоточены студенты летней Высшей школы экономики, которая работает в Гусеве.
Екатерина Фролова, студентка высшей школы экономики, Москва:
— На самом деле, урбанистика – это такая горячая тема сейчас, очень большое внимание уделяется развитию городов, я хочу работать в этой сфере и это как раз первый шажок.
Велосипед – это главный вид транспорта для участников летней школы. Так молодые учёные знакомятся с местными достопримечательностями и поддерживают тонус. В программе многочасовые лекции экспертов с мировыми именами. На картах и схемах Гусева появляются новые велодорожки.
Павел Грабалов, аспирант Норвежского университета «Наука жизни»:
— Я жил в Швеции в городе Мальмё, который знаменит во всём мире своими велодорожками, более 30% людей каждый день ездят на работу на велосипедах, мне кажется, это хороший результат, как мне кажется, в Гусеве, который намного компактнее, чем Мальмё – эту цифру можно даже превзойти.
Молодые учёные обсуждают проекты развития Гусева используя современные методы, которые предусматривают глубокий анализ проблем и решение конкретных задач.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Задачи, которые мы поставили в качестве вопросов перед студентами летней школы – это развитие велогорода в Гусеве, развитие парковой зоны – Грэссовский лес, развитие Маяковского индустриального парка возле строящейся ТЭЦ. И ещё — задача развития новой территории, которая находится на месте слияние двух рек Красной и Писсы – это территория большая, полноценная, надеемся, что студенты дадут свои предложения.
Заключительные мероприятия летней школы пройдут на базе инновационного технопарка «Фабрика» в БФУ имени Канта. Проекты студентов оценят видные учёные из Австрии и специалисты из «Сколково». Лучшие предложения власти Гусева обещают воплотить в жизнь.
Изучение искусства создания комфортной городской среды — на этом сейчас сосредоточены студенты летней Высшей школы экономики, которая работает в Гусеве.
Екатерина Фролова, студентка высшей школы экономики, Москва:
— На самом деле, урбанистика – это такая горячая тема сейчас, очень большое внимание уделяется развитию городов, я хочу работать в этой сфере и это как раз первый шажок.
Велосипед – это главный вид транспорта для участников летней школы. Так молодые учёные знакомятся с местными достопримечательностями и поддерживают тонус. В программе многочасовые лекции экспертов с мировыми именами. На картах и схемах Гусева появляются новые велодорожки.
Павел Грабалов, аспирант Норвежского университета «Наука жизни»:
— Я жил в Швеции в городе Мальмё, который знаменит во всём мире своими велодорожками, более 30% людей каждый день ездят на работу на велосипедах, мне кажется, это хороший результат, как мне кажется, в Гусеве, который намного компактнее, чем Мальмё – эту цифру можно даже превзойти.
Молодые учёные обсуждают проекты развития Гусева используя современные методы, которые предусматривают глубокий анализ проблем и решение конкретных задач.
Евгений Михайлов, глава администрации МО Гусевский городской округ:
— Задачи, которые мы поставили в качестве вопросов перед студентами летней школы – это развитие велогорода в Гусеве, развитие парковой зоны – Грэссовский лес, развитие Маяковского индустриального парка возле строящейся ТЭЦ. И ещё — задача развития новой территории, которая находится на месте слияние двух рек Красной и Писсы – это территория большая, полноценная, надеемся, что студенты дадут свои предложения.
Заключительные мероприятия летней школы пройдут на базе инновационного технопарка «Фабрика» в БФУ имени Канта. Проекты студентов оценят видные учёные из Австрии и специалисты из «Сколково». Лучшие предложения власти Гусева обещают воплотить в жизнь.
Виталий Хвалей
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