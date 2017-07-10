В областном правительстве прошло совещание по подготовке и проведению «Гумбинненского сражения»

10 июль 2017, 20:44





Фотография с фестиваля «Гумбинненское сражение» в 2016 году

В понедельник, 10 июля, в региональном правительстве состоялось рабочее совещание по подготовке и проведению реконструкции.



В нем приняли участие временно исполняющий обязанности председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман, сотрудники регионального министерства по культуре и туризму, Российского военно-исторического общества, представители правоохранительных и силовых структур.



Как сообщили организаторы, в этом году фестиваль пройдет 19 и 20 августа в поселке Лермонтово Гусевского городского округа. Реконструкция будет посвящена 100-летнему юбилею наступления русской армии на германцев в 1917 году. В событии планируют принять участие около 200 реконструкторов из Калининграда, Минска, Варшавы, Тулы, Москвы, Калуги, Серпухова, Санкт-Петербурга и других городов России и ближнего зарубежья. Как отметил врио вице-премьера Гарри Гольдман, большое внимание уделяется подготовке инфраструктуры площадки фестиваля.



«Гумбинненское сражение» - важное культурное событие области, которое каждый год посещают тысячи жителей и гостей региона. Наша главная задача – организовать пространство фестиваля так, чтобы каждый зритель и участник чувствовал себя комфортно. Для этого ведется работа совместно с ГИБДД, чтобы люди могли добраться до места проведения праздника без пробок. Кроме того, будет организована парковка на шесть тысяч мест. Также на территории будут работать волонтеры», - рассказал врио зампреда.



Для гостей фестиваля впервые установят большие видеоэкраны, где будет вестись прямая трансляция сражения. Зрители смогут наблюдать за ходом реконструкции в деталях, даже находясь далеко от места действия.



Как рассказал один из организаторов фестиваля, начальник строевого отдела центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» Дмитрий Токмаков, реконструкция событий 1917 года проводится впервые: «Зрители смогут наблюдать за сражением войск русской и немецкой армии. На поле будет конница, а также военная техника: бронеавтомобиль, пулеметы и другие орудия». В представлении будут задействованы три вида основных родов войск воюющих армий - пехота, артиллерия и кавалерия. На поле будет использована лицензированная пиротехника и имитаторы артиллерийских выстрелов. Интерактивные площадки, как и в прошлые годы, будут частью пространства, которое задействуется в военно-историческом фестивале.



Справка: Официально фестиваль «Гумбинненское сражение» проходит в Калининградской области с 2013 года и с тех пор считается одним из четырех крупнейших в России мероприятий военно-исторической реконструкции наряду с Крымским военно-историческим фестивалем, московским фестивалем «Времена и Эпохи» и знаменитым «Днем Бородина» в Можайском районе. Организаторами калининградского фестиваля выступает Российское военно-историческое общество (РВИО), Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области, администрация Гусевского городского округа и центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А».

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