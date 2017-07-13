Городская администрация и «Технополис GS» проводят работы по модернизации туристических щитов
13 июль 2017, 00:21
Администрацией Гусевского округа совместно с холдингом «Технополис GS» проводится работа по модернизации туристических щитов с привязкой к новым маршрутам округа.Теги: туризм Админстрация Гусевского района Технополис GS
Сегодня прогуляться по городу можно пешком или на велосипеде, опираясь на карту-схему города на туристических щитах, установленных в 2014 году. Обновленная карта-схема города позволит совершить велопрогулку к новым достопримечательностям с посещением Технопарка и городского лесопарка Грэсовский лес.
Информацией на навигационном щите, установленном на месте воинских захоронений Второй мировой войны по ул. Смирнова можно воспользоваться совершая военно-патриотический автомаршрут.
«Технополис GS» предлагает предлагает воспользоваться сайтом «Путеводитель по следам Первой мировой войны» для туристических маршрутов по памятным местам Первой мировой войны.
Путешествовать по Гусеву сегодня можно и при помощи аудиогида на электронной площадке «izi.TRAVEL».
В настоящее время разрабатывается виртуальный тур по Гусеву для мобильного телефона.
Сегодня прогуляться по городу можно пешком или на велосипеде, опираясь на карту-схему города на туристических щитах, установленных в 2014 году. Обновленная карта-схема города позволит совершить велопрогулку к новым достопримечательностям с посещением Технопарка и городского лесопарка Грэсовский лес.
Информацией на навигационном щите, установленном на месте воинских захоронений Второй мировой войны по ул. Смирнова можно воспользоваться совершая военно-патриотический автомаршрут.
«Технополис GS» предлагает предлагает воспользоваться сайтом «Путеводитель по следам Первой мировой войны» для туристических маршрутов по памятным местам Первой мировой войны.
Путешествовать по Гусеву сегодня можно и при помощи аудиогида на электронной площадке «izi.TRAVEL».
В настоящее время разрабатывается виртуальный тур по Гусеву для мобильного телефона.
82 просмотра
0