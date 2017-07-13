В рамках предложенной студентами программы в главном парке планируется создать культурный кластер

13 июль 2017, 13:55

С 3 по 12 июля в Калининградской области проходила первая летняя школа GS Group – Высшая школа экономики «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий».



Летняя школа проводилась под эгидой московского офиса ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам). Для группы студентов из ВШЭ и БФУ им. И. Канта была организована насыщенная программа, посвященная городскому развитию: стратегические сессии, воркшопы, лекции, проектная работа, экскурсии по «Технополису GS» и региону.



Лекции для участников школы читали бизнес-эксперты, профессора российских и европейских университетов. Студенты узнали о современных технологических трендах и мировых урбанистических практиках.



Главным итогом интенсивной работы стали проекты студентов, нацеленные на развитие города Гусева. Команды представили шесть кейсов, заслуживших высокую оценку экспертного жюри. Лучшей была признана работа «Культурное пространство SmART Chaos», в рамках которой планируется создать культурный кластер в главном парке города.



Защиту проектов посетила временно исполняющая обязанности министра образования Калининградской области Светлана Трусенёва.



«Летняя школа - отличный формат, который успешно зарекомендовал себя. Это практико-ориентированное обучение в течение короткого периода времени прекрасно подходит для любого направления подготовки: от юрисдикции до педагогики и туризма. Ребятам удалось представить программы по развитию малых городов на примере Гусева. Предлагаю теперь их воплотить в жизнь», - сказала руководитель ведомства по итогам защиты представленных проектов.



С главой регионального минобра согласился и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгий Дыханов: «В университете вы получаете академические, базисные знания. Летняя школа – реальный шанс применить их на практике. Вы смогли увидеть, как в жизни взаимодействует бизнес и государство. Ваши проекты получили объективную оценку от обеих сторон. Впереди этап реализации ваших кейсов».



По словам технического директора GS Nanotech Алексея Ярцева, в следующем году будет проведена более масштабная летняя школа с привлечением студентов из различных вузов, в том числе и региональных: БФУ им. И. Канта и Западным Филиалом РАНХиГС.



Все проекты будут переданы в правительство Калининградской области и администрацию Гусевского городского округа для дальнейшей реализации.

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