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Грибникам на заметку: какие грибы растут в калининградской области

15 июль 2017, 17:24
Наступил сезон «тихой охоты» и десятки гусевцев потянулись с ведрами и корзинками в лесополосы. Наверное, на Земле нет такого места, где не росли бы грибы. Всего их насчитывается примерно 65 тысяч разновидностей. Многие из жителей нашего округа собирают лишь те грибы, которые собирали их мамы и бабушки. Иные же вообще не разбираются и берут все подряд. Чтобы вы были точно уверены, какие грибы пригодны для употребления в пищу, а какие едят только обитатели леса, мы расскажем, какие грибы растут нашей области.

Белый гриб

Грибникам на заметку: какие грибы растут в калининградской области

Его ещё называют - боровик, редкое по своей красоте и вкусовым качествам произведение природы. Шляпка белого гриба бывает величиной от 4-х до 7 см, под стать и ножка - плотная, с утолщением к основанию. Встречались в мире и на-стоящие боровики-гиганты - со шляпкой в 50 см в диаметре и с 25-сантиметровой ножкой. Белый гриб любит чистые, светлые березовые леса, сосняки мохово-лишайниковые, вересковые, ельники. Его можно встретить у тропинок, просек, на опушках. В начале лета, когда рожь колосится, растет поодиночке, осенью - целыми се-мьями. Окрас шляпки зависит от места произрастания: в дубраве она будет темно-бурая, чуть светлее в березняке, темно-бурая с фиолетовым оттенком в сосняке, а красно-бурая в ельнике. Мякоть белая, не темнеет на изломе и при сушке. Отсюда и пошло его название.

Белый гриб хорош и в супе, и во втором блюде, в засолке и маринованный. Он лучше других усваивается организмом человека. Содержит рибофлавин - вещество, отвечающее за здоровье и рост волос, ногтей, кожи, организма в целом, важно для поддержания в нормальном состоянии функции щитовидной железы. В сушеных грибах присутствует алкалоид герцедин, который используют при лечении стенокардии.

Рыжики



Попробовав их однажды, вы никогда не забудете их поистине замечательный вкус. Отыскать рыжики можно в молодых сосенках, высаженных для укрепления почвы на высоких пригорках, и там, где сосна растет по склонам логов, в ельничках. Отсюда и названия - рыжик сосновый, или рыжик еловый. Сосновик - яркого оранжевого цвета с млечным соком такого же цвета, зеленеющим на воздухе. Еловик - тоже оранжевый, но с зеленоватыми пятнами на шляпке. И запах у него более приятный и душистый, чем у собрата. Ножки тоже оранжевые. Шляпка бывает от 4-х до 17 см в диаметре, у молодых рыжиков - округло-выпуклая с загнутыми краями, у старых - воронковидная и уже с прямыми краями. По количественному содержанию витаминов А и В1 рыжик не уступает фруктам и овощам. Эти витамины могут улучшить зрение, состояние волос и кожи. Гриб имеет в своем составе лактариовиолин - антибиотик, подавляющий ряд бактерий, в частности, возбудителей туберкулеза. Появляется во второй половине августа. Хорош в засолке, но можно и жарить.

Грузди черные, и белые

Их можно назвать «исконно русскими», поскольку их собирали и солили только у нас. Даже название его пошло от церковно-славянского «груздие» - куча. На Западе грузди до сих пор считаются несъедобными. Растут грузди дружной семейкой, любят молодой березняк, опушки и прогалины смешанных и лиственных лесов (сосново-березовых, хвойных).



Предпочтение грибников отдается груздю настоящему, или белому (мокрому, сырому). У него наилучшие вкусовые качества. Низкорослый крепыш молочно-белого или слегка желтоватого цвета с еле заметными кольцами на шляпке и краешками, завернутыми вовнутрь, содержит в себе белков до 32,2 процентов, жиров же более 6-ти, сахара - 4,2. Пластинки белые, приросшие к ножке. Мякоть упругая, с желтеющим на воздухе млечным соком и приятным «груздевым» запахом.

Черный груздь (цыган, чернушка)



Он с короткой ножкой, темно-оливковой, почти черной шляпкой со слегка завернутым краем и грязновато-зеленоватыми пластинами, имеет сероватую мякоть с белым млечным соком, который быстро буреет на воздухе. Его можно встретить на вырубках, опушках хвойников и смешанных лесов, тщательно заглядывая под прошлогодние листья, хвою и мох. Черный груздь самый лучший в засолке - цвет становится темно-вишневым, плотность и отличный вкус сохраняются до трех лет.

Помимо описанных двух, видов груздей существуют еще несколько. Вот некоторые из них: груздь желтый (который больше всего похож на настоящий, но шляпка интенсивно золотисто-желтого цвета, мякоть и млечный сок на срезе желтеют, пластинки - кремовые), груздь осиновый (тополевый) с оранжеворозовым цветом пластинок, грязно-белой клейкой шляпкой со слегка подвернутыми бахромистыми краями, млечный сок на воздухе цвет не меняет, и груздь дубовый с желто-оранжевой шляпкой и кольцами на ней, желтовато-кремовыми пластинками и горьким млечным соком, который на воздухе становится коричневым. Перед засолкой грузди вымачивают не менее двух суток с промыванием и сменой воды. Процесс засолки от 30 (для белого) до 60 суток (для остальных).

Подосиновик (красноголовик)



Его яркооранжевая шляпка видна издалека: в березняке, в смешанных лесах, в черничнике, на опушках, у тропинок и лесных дорог. Свежий для супов и жарки, сушеный впрок и консервированный, подосиновик - радость кулинара. Считается, что название свое этот гриб получил из- за места произрастания - под осинкой, а так же из-за цвета шляпки, похожей на окраску осенних осиновых листьев. Первые подосиновики появляются вместе с летящим осиновым пухом. Лучшее же время для них начинается в середине июля и продолжается до первых заморозков.

На месте среза мякоть синеет, потом делается почти черной. Ножка толстая, плотная, покрыта слоем серых чешуек. Шляпка бывает и бурой, и ярко оранжевой, и даже белой. Очень питателен и по полезным веществам приравнивается к мясу. Калий, фосфор, железо, витамины А, В, С и РР, легкоусвояемые аминокислоты и полезные жиры в нем присутствуют, как и белок, которого намного больше, чем в мясе и овощах, но усваивается он сложнее. Этот гриб можно сушить (при сушке чернеет), солить и мариновать (маринованные приобретают серо-бурый цвет). Мы уже привыкли употреблять грибы в супах, жаренными с картофелем, а вот с капустой, гречневой и ри-совой кашами и как дополнение к салатам - немногие пробовали. А зря. Хороша и грибная икра.

Подберезовик



Первые грибы подберёзовики в Калининградской области появляются в то время, когда колосится рожь и цветет рябина. Потом - в период сенокоса. Но самые обильные урожаи этих грибов приходятся на конец августа и - при теплой осени - на первую половину октября. Растут подберезовики, как правило, на опушках, открытых площадках, в прореженных березняках, по краям полей. Шляпка обычно не превышает 15 см в диаметре. Встречаются подберезовики бурого, желтого, белого цвета. Ножка длинная, белая с темными чешуйками.

В народе его называют обабок. Это самый неприхотливый гриб. Увеличить плантацию подберезовиков можно простым разбрасыванием спор в березовых или смешанных лесах, а переросшие грибы - великолепный семенной материал.

Подберезовики сушат, маринуют, отваривают. Сушеные грибы по калорийности равны черному хлебу. Подберезовик - настоящий кладезь витаминов С,В1, В2, Д, Е, витамина РР в нем столько же, сколько в дрожжах, а также микроэлементов - магния, кальция, натрия, железа, фосфора, марганца. В 100 граммах этих грибов содержится: тиамина - 0,71 мг, аскорбинки - 61,54 мг, никотиновой кислоты - 179 мг.

Моховик



Их насчитывается не менее восемнадцати разновидностей. Причем ядовитых среди них нет. В Калининградской области чаще всего встречаются моховик зеленый, моховик желтобурый и моховик каштановый (или польский гриб). Предпочитают они песчаные почвы, хотя в сухую погоду могут встретиться и в заболоченных сосняках. Излюбленные места - хвойники и заросли лиственных пород деревьев, опушки, полянки, обочины дорог. Шляпка у моховика мясистая, оливково-бурая или охристо-бурая с буроватыми чешуйками.

У польского гриба цвет каштаново-коричневый, темно-бурый или шоколадно-коричневый. Кожица не снимается, гладкая и сухая в хорошую погоду, в дождливую - немного клейкая. Трубчатый слой похож на ячейки сот. Ножка плотная, цилиндрическая, морщинистая, с желтым оттенком. На изломе синеет.

Приятный вкус делает эти грибы популярными для жарки, маринования, засолки и сушки. Они не уступают мясу по содержанию аминокислот, поэтому любимы вегетарианцами. Моховики богаты витаминами (С, А, Д, РР), минеральными веществами, эфирными маслами и ферментами, помогающими пищеварению. Но при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта лучше себя ограничить в их употреблении.

Маслята



Грибники относят маслята к одним из самых ценных грибов, которые можно найти практически везде, где есть хорошо освещенный бор или лес. Зацветет сосна - пойдут первые грибочки. Липа распушила свои цветы - второе их появление. После сбора зерновых самый большой урожай маслят - на пригорках, полянках, обочинах лесных дорог, полей, в сосновом молодняке с обильным травостоем. Цвет шляпки имеет несколько оттенков - от желтовато-коричневого или бурого с желтоватым оттенком до желтого и серовато-желтого у маслят зернистых или настоящих, от желто-золотистого до красно-бурого у лиственничного.

Снизу трубчатый слой прикрывает беловая пленочка, которая со временем отрывается от краев шляпки и кольцом обвисает на ножке. Кожица шляпки в сырое время покрыта слизью. Цвет мякоти и корешка желтоватый, чем-то похож на сливочное масло, обладает приятным фруктовым запахом, на срезе не темнеет. По вкусовым достоинствам масленок ценится выше подосиновика и подберезовика. Хорош в жареном, вареном, сушеном, соленом виде. Неповторим приготовленный в молоке. Кожицу при готовке обычно снимают, но можно этого и не делать. Уникальный состав аминокислот сравним с животными белками, протеины хорошо усваиваются человеком. А витамина В столько же, сколько в зерновых и сливочном масле. Ниацина, незаменимого при физических нагрузках - почти как в печени или рыбе. В килограмме сушеных маслят белка в три раза больше, чем в таком же количестве говядины или рыбы.

Лисички



Они яркие, как маленькие солнышки, можно найти в хвойных, лиственных, смешанных лесах, на моховых и травяных полянах в Калининградской области. Ворон-кообразная шляпка светло-желтого цвета плавно переходит в тонкую ножку высотой до 12 см. Края шляпки волнистые, нижние пластинки веером опускаются на ножку. Лисички почти никогда не бывают червивыми, долго сохраняются свежими, а по вкусу не уступают белому грибу и рыжику.

Помимо еды, лисички используют в лечебных целях. Ярко-желтый окрас свидетельствует о наличии большого содержания каротина. Наличие минералов, витаминов (РР, В2, В1 и А), аминокислот, микроэлементов (цинк, медь) помогает в лечении глазных за-болеваний и выводу радионуклидов. Полезны в борьбе с ожирением. Провитамин D, находящийся в лисичках, позволяет отнести их к антибиотикам. Участвуют в восстановлении работы поджелудочной железы и препятствуют росту туберкулезной палочки. Способствуют выведению паразитов из организма и препятствуют их дальнейшему развитию. В Европе вытяжки из лисичек используются в лечении гепатита С и болезней печени. Вот такой замечательный гриб.

Сыроежки



Их шляпки имеют все цвета радуги, а ножки белые и крепкие, можно встретить в еловом, сосновом, березовом, осиновом лесу и даже на окраинах болот. Название свое получили из-за того, что некоторые виды можно есть в сыром виде, как помидор или огурец, присыпав солью. Растут семейками и не прячутся. Не очень в чести у грибников из-за своей хрупкости. Но вкус соленых сыроежек стоит того, чтобы на этот гриб обратили внимание.

Из 27-ми разновидностей примерно 10 обладают жгучим вкусом. Перед засолкой сыроежки необходимо вымочить - примерно двое суток. Готовы они бывают уже через сутки. Соленые грибы легко вымачиваются, потом их можно использовать как свежие. Хороша сыроежка в жарке, особенно в сметанном соусе.

В этих грибах, как и в других, присутствуют витамины В и РР. Фиолетовая и жгучеедкая сыроежки оказывают антибактериальное действие при нарывах. Недавно ученые обнаружили в этих грибах фермент руссулин, который имеет свойство свертывать молоко и используется для приготовления сыров. Сыроежки не являются лекарственными грибами, но желудочно-кишечный тракт смогут почистить. Необходимые для поддержки молодости кожи насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты присутствуют в сыроежках, так же как моно- и дисахариды, необходимые для образования белков из аминокислот в организме человека. Фосфор, магний, калий, железо, натрий, кальций - все эти макро- и микроэлементы, присутствующие в сыроежках, необходимы нам для нормальной жизнедеятельности. Варить сыроежки надо не более 15-20 минут, иначе потеряются все полезные свойства.

Волнушка



В отличие от других грибов, в Калининградской области - волнушка дает стабильный урожай каждый год. Она чем-то похожа по строению на рыжик, но другого цвета. Бледно-розовая, с кольцами и пушистой оторочкой по краю, шляпка гриба в молодости имеет воронку по центру, позже края поднимаются вверх, еще больше лохматятся и принимают форму воронки. Мякоть волнушки бело-розового цвета, на изломе выделяет много едкого белого сока. Лучше всего этот гриб чувствует себя в березняках, смешанных лесах с травянистым покровом. Особенно много их растет в молодых насаждениях, на свежих покосах. С июля по первую декаду октября длится ее сбор. Не случайно, что это очень популярный гриб для засолки. Волнушки предварительно вымачиваются или же отвариваются в течение 5-8 минут. Горячий способ предпочтительнее, так как после варки волнушка становится более эластичной и не крошится.

Белянка



Это разновидность волнушки, имеет шляпку желтовато-белого цвета с загнутыми вовнутрь краешками с бахромой. Растет в тех же местах, что и волнушка, и очень обильно. На одном метре, бывает, можно набрать целую корзинку. Шляпка у нее еще более хрупкая, чем у волнушки, поэтому для засолки лучше собирать мелкие грибочки, величиной с пятак. Готовится так же, как и волнушка. Оба вида содержат в себе витамины групп А, В и С, что полезно для состояния зрения, волос и кожи. Невысокая калорийность и наличие аминокислоты делают их ценнее животного белка. Углеводы, антиоксиданты, провитамины, минеральные вещества им свойственны, как и другим грибам. Есть только одно маленькое «но» - людям, страдающим панкреатитом, холециститом, пониженной кислотностью желудочного сока или удалившим желчный пузырь, волнушки есть не рекомендуется.

Серушка, или подорожница



Она в Калининградской области поселилась в березовых, осиновых и смешанных лесах, ее можно найти вдоль старых лесных дорог и троп. Растут серушки семейками, срастаясь друг с другом. Лиловато- серая, со свинцовым отливом и кольцами шляпка плотно сидит на ножке, почти такого же цвета (иногда вздутой). Мясистая, выделяет горький млечный сок. По вкусу не уступает волнушкам и черному груздю и годится, как и они, только для засолки. Большое количество микроэлементов, витаминов и аминокислот накапливаются в серушке в идеальных пропорциях, что позволяет использовать ее как легкоусвояемую диетическую пищу. Благотворно влияет на работу всего организма, помогает иммунной системе, укрепляет сосуды, выводит соли тяжелых металлов. Различные настойки, отвары и мази применялись и применяются до сих пор в лечении инфекционных заболеваний, проблем с кожей, для очищения организма от шлаков, имеют антипаразитическое и антибактериальное свойство.

Валуй (бычок)



Он родственник сыроежек, бросается в глаза своей блестящей, словно политой сиропом, шляпкой в сухую погоду, а в дождливую - слизистой. Молодой гриб имеет почти шаровидную форму, шляпка желтовато-белого, желто-бурого или охристого цвета. В это время он чем-то напоминает боровик. Становясь старше, гриб расправляет шляпку. Она делается почти плоской с углублением по центру. Ножка полая, белого цвета, а внутри - темная. Растет во всех лесах, но чаще встречается в березняке. Для засолки собирают молоденькие грибы со шляпкой до 6 см и ножкой 0,5 см. Вымачивают не менее двух дней, или отваривают 25-30 минут, а потом солят. Готовы бывают к употреблению через два месяца. Вкус - на любителя. Возможно использование в грибной икре.

Козляк



У него невзрачный вид и неказистая светлобурая или красно-желтая шляпка на тонкой кривой ножке того же цвета, что и шляпка, не привлекают внимания грибника к козляку, хотя он и относится к съедобным. Вначале шляпка выпуклая, потом почти плоская с волнистыми краями, а в сырую погоду еще и покрыта слизью. Плотный, упругий гриб, на изломе синеющий, с приятным ароматом. Под шляпкой трубчатый слой серовато-желтого цвета, со временем становится буровато-оливковым. Поры гораздо крупнее, чем у моховиков и маслят. Растет до заморозков большими колониями во влажных местах по сырым соснякам, у дорог и на окраинах болот. Его варят, жарят, солят, маринуют и сушат. Для переработки лучше брать молодые грибы небольших размеров.

Зеленушки



Сухие песчаные боры Калининградской области - рай для зеленушек. Пора этих грибов начинается обычно перед завершением сезона «тихой охоты». Растут зеленушки обильно, часто встречаются рядом с маслятами и белыми грибами. Свое название гриб получил из-за цвета шляпки - зеленовато-желтого с различными оттенками, который не меняется даже после отваривания. Ножка короткая, поэтому создается впечатление, что шляпка лежит на земле. Мякоть плотная, жесткая, белая, у старых грибов - желтоватая. Кожица со шляпки легко снимается (что необходимо делать при готовке), в дождливую погоду покрыта слизью. Нижний слой состоит из нежных пластинок неодинаковой длины и различного оттенка. Зеленушка почти не червивеет. Полезна наличием аминокислот, гликогена, витаминов РР, В1, В2, фтора, каротина, пантотено- вой кислоты.

Гладыш



Влажные еловые и смешанные леса Калининградской области с августа по октябрь богаты этим грибом. Молодой гриб, фиолетово-серый с концентрическими зонами, вырастая, становится серовато-красновато-желтым и уже без колец. Мякоть ломкая, белого или кремового цвета, с едким млечным соком белого цвета, который быстро желтеет на воздухе и застывает мелкими крупинками серо-зеленого цвета. Ножка высокая, вздутая, полая. Чаще встречается в смешанных лесах с ольхой, поэтому его еще называют ольшанкой. Используется только для соления с предварительным вымачиванием и бланшировкой в кипящей воде - 5-7 минут. После этого необходимо обдать холодной водой и засолить. Соленый гладыш ярко желтого цвета. В мякоти содержится фосфор, йод, калий и натрий.

Продолжать рассказ о съедобных и условно-съедобных грибах можно до бесконечности, ибо, как уже написано выше, их 65 тысяч разновидностей. Мы поведали лишь о тех, которые видели сами в лесах Калининградской области, и то не обо всех. Главное, что нужно помнить: не кладите в корзинку гриб, который вызывает у вас сомнение (запах, цвет на изломе, полное отсутствие вредителей даже на ближних грибах, возраст и т. п.), или вовсе вам незнаком. Это первое. Во-вторых, собирайте эти дары природы только в экологически чистых районах, вдали от дорог, т. к. грибы способны с поразительной скоростью впитывать и накапливать в себе токсины и радиоактивные соединения. В-третьих, как бы не были они полезны, на вашем столе грибы должны появляться не чаще 1-2 раз в неделю. Детям до 3-х лет они вообще противопоказаны из-за наличия хитина.
Теги: грибники
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Грибник
# 1Грибник
Столько лет собираю грибы и не знал, что у нас их столько много. Спасибо. Очень познавательная статья. Еще бы рецепты по приготовлению этих грибов))))
Вчера, 22:20   ЦитироватьОтветить1

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