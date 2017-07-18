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Пропал подрядчик занимавшейся ремонтом пищеблока в школе №1

18 июль 2017, 12:42
После совещания в прошлый вторник, который провел глава администрации Евгений Михайлов на объекте МОУ СОШ№1, где идет ремонт пищеблока, который ведет ООО «Ас-строй» (Калининград) подрядчик не вышел на объект. Об этом сообщает пресс-секретарь городской администрации Сергей Каюков.

Уже неделю его разыскивает и служба заказчика-застройщика и директор школы. Даже ездили по указанному юридическому адресу (там вообще о такой фирме не слышали).

А все потому, что директору фирмы указали на отставание от графика проведения работ и попросили усилиться количеством строителей.

Городская администрация просит помощи в поиске Емельянова Сергея Павловича. Все кто что либо знают, пишите Сергею Каюкову в «Вконтакте» или в «Facebook».
Теги: ремонт школа
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