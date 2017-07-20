Медицинское обслуживание в Гусеве обеспечивается на хорошем уровне

20 июль 2017, 15:34

Такой вывод сделал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Илья Баринов по итогам посещения лечебных учреждений городского округа. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областного правительства.



Перед осмотром головной медицинской организации Гусевского муниципалитета – центральной районной больницы – Илья Баринов оценил качество и доступность оказания медицинской помощи в новом модульном фельдшерско-акушерском пункте в поселке Михайлово, построенном по госпрограмме Калининградской области «Развитие здравоохранения» и открытом в сентябре прошлого года. На его монтаж и оснащение из регионального бюджета было направлено свыше 4 млн рублей. Как и на других подобных объектах здравоохранения, возводимых на селе, с проведением коммуникаций и благоустройством помогли местные власти.



ФАП обслуживает около тысячи жителей шести населенных пунктов, в том числе около 200 детей.



«Это один из четырех наших ФАПов, построенных в 2016 году, – отметил Илья Баринов. – И мы видим, что здесь созданы все условия для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям в комфортной обстановке. К организации такого уровня обслуживания жителей села мы будем стремиться и в дальнейшем».



В Гусевской ЦРБ врио зампреда правительства ознакомился с работой ключевых подразделений больницы, в том числе женской консультации. В настоящее время здесь идет подготовка к ремонтным работам, которые начнутся по окончании конкурсных процедур. Средства на эти цели в размере 6,5 млн рублей выделены из резервного фонда правительства по поручению главы региона Антона Алиханова, данного в ходе рабочего выезда в муниципалитет в мае этого года. При обсуждении показателей работы созданного в консультации полгода назад кабинета по диагностике онкопатологий женской репродуктивной системы Илья Баринов предложил в перспективе переформатировать это структурное подразделение больницы в Центр женского здоровья по аналогии с недавно открывшимся в Калининграде.



Говоря о перспективах развития в Гусевской ЦРБ оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения, Илья Баринов поделился планами создания на ее базе служб нейро- и кардиореабилитации, а также установки ангиографа. Также он поддержал руководство больницы в стремлении совершенствовать оказание хирургической помощи, в том числе с использованием метода лапароскопии.



Еще один блок вопросов, который затронул врио зампреда при посещении Гусева, касался кадрового обеспечения больницы и ее структурных подразделений на селе. Как рассказали в руководстве ЦРБ, в ближайшие два месяца на работу в учреждение придут восемь врачей, половина из которых - после окончания целевой ординатуры. Ведутся переговоры о трудоустройстве еще нескольких специалистов.



«Сегодня в Гусеве мы говорили о планах развития, - подчеркнул Илья Баринов по итогам рабочего выезда в медицинские организации муниципалитета. - Выделены деньги на ремонт женской консультации и детской стоматологии. Следующий этап - развитие неврологической помощи, нейро- и кардиореабилитации. У нас есть оборудование, а самое главное, кадры, и сегодня мы можем говорить о том, что Гусев - один из ведущих муниципалитетов, который обеспечивает медицинское обслуживание на хорошем уровне».

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