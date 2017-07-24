Полиция и РЖД провели конкурс рисунков на асфальте в пришкольных лагерях

24 июль 2017, 12:11

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Черняховск Калининградской области совместно со специалистами и представителями Черняховской дистанции пути в период летних школьных каникул проведены профилактические мероприятия с детьми.



Занятия и тематические встречи состоялись в летних пришкольных лагерях МОУ СОШ № 1 «Калейдоскоп» и МОУ СОШ № 5 «Чайка» города Гусев Калининградской области. Тематика мероприятий направлена на профилактику правонарушений и детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.



Сотрудники транспортной полиции провели с учащимися младших классов профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на железной дороге. Обратили внимание на специальные места, установленные для прохода граждан через железнодорожные пути на территории города Гусев, а также продемонстрировали мультипликационные тематические фильмы.



Кроме того, стражами правопорядка организован и проведен конкурс детских рисунков на асфальте под названием: «Правила твоей безопасности на железной дороге». Дети с увлечением рисовали поезда, железнодорожные станции и вокзалы, фантазировали о том, какими еще могут быть запрещающие знаки, чтобы люди были более внимательными и осторожными на объектах транспорта и берегли свои жизнь и здоровье.



В заключении профилактического мероприятия, полученные ребятами знания были проверены в игровой форме, а победители конкурса «Правила твоей безопасности на железной дороге» награждены медалями и подарками.

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