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В Гусеве пройдёт очередная акция по бесплатной стерилизации собак «дворянских» кровей

24 июль 2017, 19:51
В Гусеве пройдёт очередная акция по бесплатной стерилизации собак «дворянских» кровей
С 21 по 25 августа 2017 года состоится очередная акция по стерилизации собак, которую устраивает немецкое благотворительное общество по защите животных «Grenzenlos».

Как и в прошлый раз, акция будет проходить одновременно в двух городах: в Калининграде и Гусеве.

Эта акция по стерилизации предназначена для всех собак, но, как и в прошлый раз, в первую очередь будут стерилизовать собак приоритетных категорий: бездомных, бывшебездомных и беспородных. Породистые будут стерилизоваться в последнюю очередь за символическую помощь приютам Калининградской области в виде 20 кг собачьего корма.

Операции будут проводить высококвалифицированные ветеринарные врачи из Германии и Испании.

С 21 по 25 августа 2017 года состоится очередная акция по стерилизации собак, которую устраивает немецкое благотворительное общество по защите животных «Grenzenlos».

Как и в прошлый раз, акция будет проходить одновременно в двух городах: в Калининграде и Гусеве.

Эта акция по стерилизации предназначена для всех собак, но, как и в прошлый раз, в первую очередь будут стерилизовать собак приоритетных категорий: бездомных, бывшебездомных и беспородных. Породистые будут стерилизоваться в последнюю очередь за символическую помощь приютам Калининградской области в виде 20 кг собачьего корма.

Операции будут проводить высококвалифицированные ветеринарные врачи из Германии и Испании.

Записать собаку на акцию в Калининграде вы можете в специальной теме «ВКонтакте», либо по телефонам: 8900-568-71-50, 8921-262-50-52.

Записать собаку на акцию в Калининграде вы можете в специальной теме «ВКонтакте», либо по телефону: 8905-242-92-31.
Теги: акция животные волонтёры агропромышленный колледж
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