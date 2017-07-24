В Гусеве пройдёт очередная акция по бесплатной стерилизации собак «дворянских» кровей
24 июль 2017, 19:51
С 21 по 25 августа 2017 года состоится очередная акция по стерилизации собак, которую устраивает немецкое благотворительное общество по защите животных «Grenzenlos».Теги: акция животные волонтёры агропромышленный колледж
Как и в прошлый раз, акция будет проходить одновременно в двух городах: в Калининграде и Гусеве.
Эта акция по стерилизации предназначена для всех собак, но, как и в прошлый раз, в первую очередь будут стерилизовать собак приоритетных категорий: бездомных, бывшебездомных и беспородных. Породистые будут стерилизоваться в последнюю очередь за символическую помощь приютам Калининградской области в виде 20 кг собачьего корма.
Операции будут проводить высококвалифицированные ветеринарные врачи из Германии и Испании.
С 21 по 25 августа 2017 года состоится очередная акция по стерилизации собак, которую устраивает немецкое благотворительное общество по защите животных «Grenzenlos».
Как и в прошлый раз, акция будет проходить одновременно в двух городах: в Калининграде и Гусеве.
Эта акция по стерилизации предназначена для всех собак, но, как и в прошлый раз, в первую очередь будут стерилизовать собак приоритетных категорий: бездомных, бывшебездомных и беспородных. Породистые будут стерилизоваться в последнюю очередь за символическую помощь приютам Калининградской области в виде 20 кг собачьего корма.
Операции будут проводить высококвалифицированные ветеринарные врачи из Германии и Испании.
Записать собаку на акцию в Калининграде вы можете в специальной теме «ВКонтакте», либо по телефонам: 8900-568-71-50, 8921-262-50-52.
Записать собаку на акцию в Калининграде вы можете в специальной теме «ВКонтакте», либо по телефону: 8905-242-92-31.
Как и в прошлый раз, акция будет проходить одновременно в двух городах: в Калининграде и Гусеве.
Эта акция по стерилизации предназначена для всех собак, но, как и в прошлый раз, в первую очередь будут стерилизовать собак приоритетных категорий: бездомных, бывшебездомных и беспородных. Породистые будут стерилизоваться в последнюю очередь за символическую помощь приютам Калининградской области в виде 20 кг собачьего корма.
Операции будут проводить высококвалифицированные ветеринарные врачи из Германии и Испании.
С 21 по 25 августа 2017 года состоится очередная акция по стерилизации собак, которую устраивает немецкое благотворительное общество по защите животных «Grenzenlos».
Как и в прошлый раз, акция будет проходить одновременно в двух городах: в Калининграде и Гусеве.
Эта акция по стерилизации предназначена для всех собак, но, как и в прошлый раз, в первую очередь будут стерилизовать собак приоритетных категорий: бездомных, бывшебездомных и беспородных. Породистые будут стерилизоваться в последнюю очередь за символическую помощь приютам Калининградской области в виде 20 кг собачьего корма.
Операции будут проводить высококвалифицированные ветеринарные врачи из Германии и Испании.
Записать собаку на акцию в Калининграде вы можете в специальной теме «ВКонтакте», либо по телефонам: 8900-568-71-50, 8921-262-50-52.
Записать собаку на акцию в Калининграде вы можете в специальной теме «ВКонтакте», либо по телефону: 8905-242-92-31.
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