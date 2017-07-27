Глава администрации встретился с представителями крестьянско-фермерских хозяйств

27 июль 2017, 20:44

Сегодня в Городском доме культуры состоялась рабочая встреча главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова с представителями крестьянско-фермерских хозяйств округа , сообщили в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.



На встрече с докладом «О роли агропромышленного комплекса в экономике округа» выступила начальник сельского хозяйства администрации Людмила Бородачева.



Глава администрации Евгений Михайлов выступил с речью о социально – экономическом развитии нашего округа, в ходе которой отметил, что по поручению врио Губернатора Калининградской области Антона Алиханова реализуется две основные стратегии – это газификация и водоснабжение сельских поселений. К настоящему моменту к газу подключены порядка 12 поселков и реализуется обустройство насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины, которое позволяет обеспечить стабильное давление сети.



По поручению врио Губернатора Калининградской области Антона Алиханова администрация Гусевского городского округа продолжает благоустройство сельских территорий для создания комфортных условий проживания, приближенных к городским.

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