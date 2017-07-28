28 и 29 августа в агропромышленном колледже пройдёт международная конференция «Человек и собака»
28 июль 2017, 18:08
28 и 29 августа 2017 года в Гусевском агропромышленном колледже будет проходить международная конференция «Человек и собака».Теги: конференция агропромышленный колледж
Начало в 12:00
Открытие конференции, официальная часть:
Пауза 15 мин.
14:00
Рефераты: (20 мин.)
Пауза 30 мин.
Открытое обсуждение со всеми референтами
Завершение конференции – 18:00
Начало в 9:00
Рефераты: (20 мин.)
Пауза 30 мин
Открытое обсуждение
Закрытие конференции - 14:00
Все желающие могут зарегистрироваться по электронной почте или по телефону: Надежда Тищук: + 7 9052429231; e-mail: kilimentera@mail.ru.
Цели конференции:
- Знакомство региона с идеей защиты животных;
- Предоставление студентам и обучающимся важной профессиональной информации;
- Обратить пристальное внимание администрации города Гусева к продвижению запланированных акций в рамках защиты животных;
- Ознакомить общественность с практическими мерами по хорошему содержанию и защите животных;
- Наглядно показать российским учреждениям, ответственным за состояние и содержание животных, важность непрерывности мероприятий по кастрации собак для стабилизации их популяции;
- Показать хорошие иностранные примеры и агитировать к совместной работе;
Показать значение образования в ветеринарной сфере для защиты и здоровья животных, а так же профессиональные перспективы для молодых специалистов в области ветеринарии.
Программа конференции
28 августа
Начало в 12:00
Открытие конференции, официальная часть:
- Директор ГАПК - Грубинов Л.В.
- Глава администрации МО «Гусевский городской округ» - Михайлов Е. Е.
- Представитель международной организации "Животные без границ" - Райс Екхард (Германия)
Пауза 15 мин.
14:00
Рефераты: (20 мин.)
- Образование ветеринарных ассистентов в ГАПК
- Ветеринарные аспекты здоровья, уход и содержание животных - Ольга Ксенз (г. Черняховск, Калининградская область)
Пауза 30 мин.
- Значение непрерывности мероприятий по кастрации животных для ограничения популяции собак - доктор Есипова Анна (Испания, Гранада)
Открытое обсуждение со всеми референтами
Завершение конференции – 18:00
29 августа
Начало в 9:00
Рефераты: (20 мин.)
- Город Гусев о защите животных - Китаев А. А. (Первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ»)
- Общество защиты животных и приют для животных в городе Гусеве - Функе Вильгельм и Екатерина (Германия)
- Содержание и кормление собак, собаки как "члены семьи" (собаки и дети), коммуникация между человеком и собакой, столкновение с беспризорными собаками, первая помощь(советы) - Ширмер Соня (Германия)
Пауза 30 мин
- Реферат КРОО «Право на жизнь»
- Этические вопросы обращения людей с животными – Райс Екхард (Германия)
Открытое обсуждение
Закрытие конференции - 14:00
Все желающие могут зарегистрироваться по электронной почте или по телефону: Надежда Тищук: + 7 9052429231; e-mail: kilimentera@mail.ru.
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