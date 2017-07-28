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28 и 29 августа в агропромышленном колледже пройдёт международная конференция «Человек и собака»

28 июль 2017, 18:08
28 и 29 августа в агропромышленном колледже пройдёт международная конференция «Человек и собака»
28 и 29 августа 2017 года в Гусевском агропромышленном колледже будет проходить международная конференция «Человек и собака».

Цели конференции:

  • Знакомство региона с идеей защиты животных;
  • Предоставление студентам и обучающимся важной профессиональной информации;
  • Обратить пристальное внимание администрации города Гусева к продвижению запланированных акций в рамках защиты животных;
  • Ознакомить общественность с практическими мерами по хорошему содержанию и защите животных;
  • Наглядно показать российским учреждениям, ответственным за состояние и содержание животных, важность непрерывности мероприятий по кастрации собак для стабилизации их популяции;
  • Показать хорошие иностранные примеры и агитировать к совместной работе;
    Показать значение образования в ветеринарной сфере для защиты и здоровья животных, а так же профессиональные перспективы для молодых специалистов в области ветеринарии.

Программа конференции

28 августа

Начало в 12:00

Открытие конференции, официальная часть:
  • Директор ГАПК - Грубинов Л.В.
  • Глава администрации МО «Гусевский городской округ» - Михайлов Е. Е.
  • Представитель международной организации "Животные без границ" - Райс Екхард (Германия)

Пауза 15 мин.

14:00

Рефераты: (20 мин.)
  • Образование ветеринарных ассистентов в ГАПК
  • Ветеринарные аспекты здоровья, уход и содержание животных - Ольга Ксенз (г. Черняховск, Калининградская область)

Пауза 30 мин.

  • Значение непрерывности мероприятий по кастрации животных для ограничения популяции собак - доктор Есипова Анна (Испания, Гранада)

Открытое обсуждение со всеми референтами

Завершение конференции – 18:00

29 августа

Начало в 9:00

Рефераты: (20 мин.)
  • Город Гусев о защите животных - Китаев А. А. (Первый заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ»)
  • Общество защиты животных и приют для животных в городе Гусеве - Функе Вильгельм и Екатерина (Германия)
  • Содержание и кормление собак, собаки как "члены семьи" (собаки и дети), коммуникация между человеком и собакой, столкновение с беспризорными собаками, первая помощь(советы) - Ширмер Соня (Германия)

Пауза 30 мин

  • Реферат КРОО «Право на жизнь»
  • Этические вопросы обращения людей с животными – Райс Екхард (Германия)

Открытое обсуждение

Закрытие конференции - 14:00

Все желающие могут зарегистрироваться по электронной почте или по телефону: Надежда Тищук: + 7 9052429231; e-mail: kilimentera@mail.ru.
Теги: конференция агропромышленный колледж
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