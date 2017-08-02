Пациенты центров «Трезвение», «Жемчужное» и Калининградского наркологического диспансера побывали в Гусеве

2 август 2017, 14:23

28 июля, в день памяти святого благоверного князя Владимира, члены епархиального центра трезвости «Трезвение», епархиального реабилитационного центра «Жемчужное», сотрудники и пациенты Калининградского наркологического диспансера, совершили паломническую поездку в город Гусев. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.



Паломникам в этот раз предстоял неблизкий путь. Это позволило участникам поездки еще до приезда в г. Гусев многое узнать о жизни святого благоверного князя Владимира. С его житием познакомил всех батюшка, духовник «Трезвения» иерей Сергий Василевский. В Гусеве в первую очередь гости посетили прекрасный, недавно построенный храм в честь Всех Святых. В храме их встречал его настоятель протоиерей Георгий Матвеев. Отец Георгий – давний соратник и единомышленник калининградских трезвенников.



После Литургии паломники побывали в другом храме города – церкви Успения Пресвятой Богородицы, а оттуда последовали в удивительное место – инновационный кластер «Технополис GS» или, проще говоря, технопарк. Здесь не только активно развиваются отечественные высокие технологии в области микроэлектроники, но и формируется социокультурное пространство, уделяется большое внимание сохранению исторического наследия, в частности, ведутся мероприятия по благоустройству братских захоронений времен Первой мировой войны. В 2014 году на его территории состоялось торжественное открытие мемориального парка, приуроченного к 100-летию победы русского оружия в Гумбинненском сражении. В центре — монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории», выполненный известным российским и американским художником и скульптором Михаилом Шемякиным и посвященный памяти русских солдат и офицеров.



После посещения этого удивительного места паломники приняли участие в совместной трапезе в храме в честь Всех Святых и, подкрепившись, отправились в обратный путь. По дороге домой все делились друг с другом впечатлениями от поездки. Впереди – новые паломничества и новые встречи, которых все с нетерпением ждут!



Такие поездки стали возможны благодаря поддержке деятельности епархии грантовым конкурсом «Православная инициатива 2016-2017», победителем которого в этом году стал проект социального отдела епархии «Путь к диалогу и созиданию». Он направлен на повышение эффективности помощи, оказываемой алко — и наркозависимым в нашем регионе.

278 просмотров