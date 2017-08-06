Муниципалитеты области показали достижения в сельском хозяйстве на фестивале «Балтийское поле»
6 август 2017, 20:10
Вчера состоялось грандиозное событие агропромышленной отрасли «День Балтийского поля – 2017». Муниципалитеты области приехали в этот день показать свои достижения в сельском хозяйстве. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.сельское хозяйство
Выставка различных животных, сельхозтехники, молочная, мясная продукция, ягоды, цветы, мёд - все это и многое другое было в изобилии представлено на празднике. Гости могли попробовать и приобрести продукцию, поучаствовать в мастер-классах, пофотографироваться в оригинально украшенных подворьях и посмотреть, как происходит уборка урожая большими комбайнами.
Поздравить работников аграрной промышленности приехал врио Губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
Хлебом и солью встретили в Гусевском подворье Антона Андреевича. Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов лично поприветствовал Губернатора и пригласил посмотреть, как развивается муниципалитет в области сельского хозяйства.
Так ребята из Детско-юношеского центра г. Гусева, которые обучаются в группе «Беспилотных летательных аппаратов», рассказали Антону Андреевичу о применении квадракоптеров в аграрной промышленности. На сегодняшний день использование беспилотников – это качественный и наименее затратный способ получить полную информацию о том, что происходит на поле или как продвигается уборка урожая. Такой способ активно развивается в нашем муниципалитете.
Рукодельницы из Гусевской Детской школы искусств предложили Губернатору опробовать технику «валяние», которую недавно стали осваивать в их школе. А напоследок сделали символический подарок «валенки-шептуны», на которые можно нашептать свое заветное желание и оно обязательно сбудется.
А закончились празднование «Дня Балтийского поля» концертом знаменитой группы «Самоцветы».
Выставка различных животных, сельхозтехники, молочная, мясная продукция, ягоды, цветы, мёд - все это и многое другое было в изобилии представлено на празднике. Гости могли попробовать и приобрести продукцию, поучаствовать в мастер-классах, пофотографироваться в оригинально украшенных подворьях и посмотреть, как происходит уборка урожая большими комбайнами.
Поздравить работников аграрной промышленности приехал врио Губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
Хлебом и солью встретили в Гусевском подворье Антона Андреевича. Глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов лично поприветствовал Губернатора и пригласил посмотреть, как развивается муниципалитет в области сельского хозяйства.
Так ребята из Детско-юношеского центра г. Гусева, которые обучаются в группе «Беспилотных летательных аппаратов», рассказали Антону Андреевичу о применении квадракоптеров в аграрной промышленности. На сегодняшний день использование беспилотников – это качественный и наименее затратный способ получить полную информацию о том, что происходит на поле или как продвигается уборка урожая. Такой способ активно развивается в нашем муниципалитете.
Рукодельницы из Гусевской Детской школы искусств предложили Губернатору опробовать технику «валяние», которую недавно стали осваивать в их школе. А напоследок сделали символический подарок «валенки-шептуны», на которые можно нашептать свое заветное желание и оно обязательно сбудется.
А закончились празднование «Дня Балтийского поля» концертом знаменитой группы «Самоцветы».
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