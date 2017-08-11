Танцевально-игровой флешмоб устроили сотрудники Лермонтовской библиотеки для юных читателей

11 август 2017, 13:10

Большую популярность набирают музыкально – танцевальные марафоны и флешмобы, идея которых удивить и убедить, что наряду с компьютерными играми существуют подвижные игры, танцы, конкурсы, зажигательные соревнования.



9 августа территория Лермонтовской библиотеки превратилась в танцевальную площадку, на которой царила праздничная атмосфера. Звучала музыка, слышались восторженные детские голоса. Танец за танцем, игра за игрой, конкурс за конкурсом увлекали подростков. Ведь именно в период летних каникул, когда прочитана большая часть литературы, хочется отвлечь детей от смартфонов и компьютеров.



Продолжился танцевально – игровой флешмоб и на следующий день 10 августа в МДОУ №19 - детский сад «Ручеек». Воспитанники детского сада на своем детском празднике встречали сказочных героев – Петрушку и Незнайку, которые провели с детьми игровые, музыкальные, танцевальные развлечения. Музыкальный Паровозик прокатил ребят с остановками на станциях: Хлопотушкино, Попрыгайкино, Рукопожималкино, Танцевалкино, Поместамсиделкино.



Все эти мероприятия подготовила и провела заведующая Лермонтовской библиотекой Лукша М.А. В роли Петрушки и Незнайки были участники клуба «Сказка» Лермонтовской библиотеки Бугровская Анастасия и Бугровский Денис. Помощь в проведении мероприятия оказывали сотрудники детского сада Филяновская Т.В., Новоселова Ю.В. и Захарова М.П.

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