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Гусевские прокуроры и Ростехнадзор гонялись за мобильным комплексом производства комбикорма для свиней

16 август 2017, 15:53
Гусевские прокуроры и Ростехнадзор гонялись за мобильным комплексом производства комбикорма для свиней
Арбитражный суд Калининградской области отказал гусевской прокуратуре в удовлетворении иска о привлечении компании «Байкал Агро» к ответственности за эксплуатацию мобильной установки по производству комбикорма без специальной лицензии. Об этом пишет сайт Rugrad.eu.

Как видно из решения суда, прокуроры начали проверку после обращения Ростехнадзора. В итоге они сочли, что компания использует взрывопожароопасный производственный объект без специальной лицензии.

Однако, как установил суд, лицензия требуется, только если речь идет об использовании подобной установки в здании. В данном же случае немецкая сертифицированная установка по производству комбикорма для свиней Buschhoff TOURMIX была смонтирована на грузовик Scania и молола комбикорм для одного из крупнейших производителей свинины в Калининградской области «Прибалтийской мясной компании три».

Более того, суд констатировал, что прокуратура даже не попыталась произвести техническую экспертизу и понять, опасна ли данная установка вообще, поэтому оснований для наказания предпринимателей нет.
Теги: прокуратура сельское хозяйство
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Потому что в нашей прокуратуре работают одни двоечники.
Сегодня, 16:23   ЦитироватьОтветить3

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