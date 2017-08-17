Спорт, технологии, наука и рок-н-ролл, - что готовит нам «День Технополиса»

17 август 2017, 12:21

Программа фестиваля:

План-схема фестиваля

Чтобы представить себе масштабы грядущего Дня Технополиса GS, достаточно знать, что он впервые за свою историю продлится весь день. 2 сентября 2017 года, с 13 до 22 часов, в парковой зоне МАУ ФОК им. Е.М. Попова в городе Гусеве отгремит девятый ежегодный праздник в честь инновационного кластера «Технополис GS». В декорациях городского парка под открытым небом фестиваль объединит спорт, технологии, науку и рок-н-ролл, чтобы вновь завоевать звание самого масштабного open-air’а Калининградской области. Хедлайнер Дня Технополиса GS-2017 — Найк Борзов. Вход на праздник бесплатный.10 тысяч зрителей, 5 развлекательных площадок, 5 музыкальных коллективов, 5 лекций популяризаторов науки, 2 тематические зоны, турнир по игре в Crossy Road на игровой приставке GS Gamekit, научное шоу «Лабораториум», мастерская 3D-принтинга, выставка робототехники, танцевальный флеш-моб, мастер-класс по игре на терменвоксе и праздничный салют — таким предстанет обновленный мультиформатный open-air День Технополиса GS-2017.Сохранив рок-н-ролльный дух, фестиваль открывает для себя новые направления: в музыкальном сопровождении Дня Технополиса GS сольются этно-мотивы, электроника, хип-хоп и инди-поп. За хип-хоп ответственна команда из Гамбурга (Германия), творчество которой представляет собой смесь регги и рэпа под живое звучание инструментов. Проект Heaven Ice Trip обещает продемонстрировать публике всю палитру электронных выразительных средств — от танцевальных ритмов до медитативного транса. Калининградская команда «АОКА» соединит в своем выступлении этно-темы и гитарные партии. В рок-отряде в этом году первая музыкальная группа «Технополиса GS» — «Рифлексия» и, конечно, супермен, легенда русского рока и хедлайнер фестиваля Найк Борзов, который отыграет непредсказуемый часовой сет на главной сцене Дня Технополиса GS.В Лектории, который будет работать с 13:30 до 18 часов, известные популяризаторы науки рассмотрят синтез науки и искусства. Заведующий кафедрой философии Балтийского федерального университета им. И. Канта, доцент, кандидат философских наук Вадим Чалый расскажет об истории философского осмысления науки и технического прогресса. Художник, теоретик искусства, куратор Балтийского филиала Государственного центра современного искусства Дмитрий Булатов объяснит, как инновация рождается в результате творческого взаимодействия специалистов из разных областей знаний. После истории о возникновении терменвокса можно будет научиться играть на этом электронном инструменте. С лекцией выступит также директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.В зоне «Технологии» развернутся выставка робототехники и невероятные химические эксперименты. Участники научного шоу «Лабораториум» устроят торнадо в бутылке, разоблачат секреты оптических иллюзий, с помощью сухого льда приготовят мыльную кашу и научную газировку, сделают настоящего огнедышащего дракона и в два счета скроются в густом тумане.Турнир по игре в бесконечно захватывающую игру Crossy Road, в которой пиксельные герои переправляются через реки и железнодорожные пути и перебегают шумные магистрали, уворачиваясь от автомобилей, пройдет в зоне GS Gamekit. Кстати, участники конкурса репостов в социальных сетях «Утоли жажду игр – за репост!» смогут выиграть свой GS Gamekit. Победителей турнира и конкурса наградят на главной сцене фестиваля.Подробнее о музыкальных коллективах, условиях конкурсов, расписании работы тематических зон и развлекательных площадок «Спорт», «Фотовыставка», «Искусство», «Детская площадка», «Буккроссинг» вы узнаете на сайте фестиваля День Технополиса GS. До встречи!13:00-13.30 - Открытие фестиваля16.00-16.30 - Выступление группы Heaven Ice Trip («Технополис GS»)16.45-17.15 - Выступление группы «АОКА» (г. Калининград)17.30-18.00 - Выступление группы «Васап» (г. Гамбург, Германия)18.00-18.10 - Танцевальный флеш-моб18.10-18.30 - Награждение победителей конкурса «Утоли жажду игр за репост» и турнира по игре Crossy Road на GS Gamekit18.30-18.40 - Шоу - открытие вечерней программы18.40-19.00 - Награждение сотрудников «Технополиса GS»19.00-19.40 - Выступление группы «РифЛексия» («Технополис GS»)19.40-20.00 - Приветственные речи официальных гостей и награждения20.00-21.00 - Выступление Найка Борзова21.00-21.10 - Праздничный салют21.10-22.00 - Диджей-сет13.30-14.00 - Лекция директора по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрея Безрукова, тема уточняется14.00-15.00 - Лекция Дмитрия Булатова «ИCКУCCТВO И НAУКA: ИДEЯ +»15.00-16.00 - Лекция Вадима Чалого об истории философского осмысления науки и технического прогресса16.00-17.00 - Лекция «История Терменвокса» и мастер класс «Играем на Терменвоксе» Дарьи Пономаревой17.00-18.00 - Скрининг Дмитрия Булатова «Эволюция от кутюр: искусство и наука в эпоху постбиологии»13.00-16.30 - Отборочный тур по игре в Crossy Road на игровой приставке GS Gamekit16.30-17.00 - Финальный турнир по игре в Crossy Road на игровой приставке GS Gamekit14:00-16:00 - Научное шоу «Лабораториум»13:00-18:00 - Выставка робототехники13.00-18.00 - Работа развлекательных площадок «Спорт», «Фотовыставка», «Искусство», «Детская площадка», «Буккроссинг», мастер-классы