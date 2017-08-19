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Гусевский район электрических сетей за полгода снизил потери в сетях почти на 7 процентов

19 август 2017, 11:18
Гусевский район электрических сетей за полгода снизил потери в сетях почти на 7 процентов
В Гусевском районе электрических сетей (РЭС) наблюдается положительная динамика по снижению потерь электроэнергии в сетях, сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

Согласно статистике, за шесть месяцев 2017 года РЭС «отпустил» потребителям более 56 тысяч киловатт-часов, потеряв при этом свыше 9 тысяч. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери снижены почти на 7 процентов.

Этому способствовали мероприятия по усилению рейдовой работы по выявлению безучетного потребления, в том числе с привлечением работников УМВД по Гусевскому району, а также замена голых проводов на самонесущий изолированный провод (СИП) и установка «умных» приборов учета (ПУ) электроэнергии по программам РФПИ и «Энергосервисный договор». Энергетики уже смонтировали более пяти тысяч интеллектуальных счетчиков, большинство из которых установлено в поселках Гусевского городского округа. Таким образом, только благодаря современным ПУ работникам Гусевского РЭСа удается добиться снижения потерь в среднем на 10 процентов ежемесячно, а экономия от этого составляет более 2 млн рублей каждый месяц.

Напомним, «умные» счетчики с удаленным доступом позволяют получать информацию о количестве потребляемой электроэнергии, графике потребления и попытках хищения. Система может передавать команды по отключению и включению неплательщиков.
Теги: Янтарьэнерго
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