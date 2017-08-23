Наталья Ищенко встретилась с победителями первенства мира по тайскому боксу
23 август 2017, 15:55
В среду, 23 августа, временно исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Наталья Ищенко отметила достижения спортсменов, успешно выступивших на международных соревнованиях по тайскому боксу. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.тайский бокс Правительство КО
С 3 по 11 августа в городе Бангкок (Таиланд) проходило первенство мира по тайскому боксу с участием порядка тысячи спортсменов из 77 стран. По итогам первенства сборная России завоевала второе командное место, пропустив вперед только хозяев турнира.
Калининградскую область представили воспитанники детско-юношеских спортивных школ Пионерского и Гусева. Все трое участников стали золотыми призерами мирового первенства.
«Это стопроцентный успех. Тайский бокс активно развивается в Калининградской области. Причем его популярность в равной степени сильна и среди девочек. Так, две медали привезли спортсменки. В следующем году рассматривается вариант провести в регионе первенство России по тайскому боксу. Тем более, у нас есть кому выступать, наши ребята это доказали», - отметила Наталья Ищенко.
Спортсменам были вручены благодарственные письма и подарочные сертификаты.
«В соревнованиях подобного уровня всегда участвуют лучшие из лучших, поэтому такой победой можно и нужно гордиться. Маргарита Войтович победила в полуфинале соперницу из Новой Зеландии, а затем выиграла финальное сражение с тайкой техническим нокаутом, мастерски используя удары коленями и досрочно одержав победу во втором раунде. Тем самым завоевала титул двукратной победительницы первенства мира. Второй год подряд золотая медаль первенства досталась и Ангелине Дозорновой. Серьезные соперницы из Шри-Ланки и Таиланда не смогли противостоять ее мастерству. Михаил Сташко в полуфинале уверенно выиграл по очкам бой с представителем Ливана, в финале добыв победу у таиландца нокаутом в первом раунде. В прошлом году на мировом первенстве Михаилу досталось серебро, но упорные тренировки и сила духа в этот раз привели его к золотой медали», - рассказал президент Федерации тайского бокса Калининградской области Алексей Якимов.
Тренер также отметил, что недавний визит главы региона Антона Алиханова на первенство Калининградской области по тайскому боксу и личное общение с ребятами стало для них одним из стимулов к победе.
Сейчас спортсмены готовятся представить регион в финальном этапе VIII летней Спартакиады учащихся, который пройдет в Сочи с 23 по 26 октября.
Список тренеров и спортсменов:
Напомним, ранее Наталья Ищенко ответила отказом спортсменам на просьбу о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу в Тайланд, сославшись на социально-экономическое положение в стране, и что Тайский бокс не является олимпийским видом спорта.
С 3 по 11 августа в городе Бангкок (Таиланд) проходило первенство мира по тайскому боксу с участием порядка тысячи спортсменов из 77 стран. По итогам первенства сборная России завоевала второе командное место, пропустив вперед только хозяев турнира.
Калининградскую область представили воспитанники детско-юношеских спортивных школ Пионерского и Гусева. Все трое участников стали золотыми призерами мирового первенства.
«Это стопроцентный успех. Тайский бокс активно развивается в Калининградской области. Причем его популярность в равной степени сильна и среди девочек. Так, две медали привезли спортсменки. В следующем году рассматривается вариант провести в регионе первенство России по тайскому боксу. Тем более, у нас есть кому выступать, наши ребята это доказали», - отметила Наталья Ищенко.
Спортсменам были вручены благодарственные письма и подарочные сертификаты.
«В соревнованиях подобного уровня всегда участвуют лучшие из лучших, поэтому такой победой можно и нужно гордиться. Маргарита Войтович победила в полуфинале соперницу из Новой Зеландии, а затем выиграла финальное сражение с тайкой техническим нокаутом, мастерски используя удары коленями и досрочно одержав победу во втором раунде. Тем самым завоевала титул двукратной победительницы первенства мира. Второй год подряд золотая медаль первенства досталась и Ангелине Дозорновой. Серьезные соперницы из Шри-Ланки и Таиланда не смогли противостоять ее мастерству. Михаил Сташко в полуфинале уверенно выиграл по очкам бой с представителем Ливана, в финале добыв победу у таиландца нокаутом в первом раунде. В прошлом году на мировом первенстве Михаилу досталось серебро, но упорные тренировки и сила духа в этот раз привели его к золотой медали», - рассказал президент Федерации тайского бокса Калининградской области Алексей Якимов.
Тренер также отметил, что недавний визит главы региона Антона Алиханова на первенство Калининградской области по тайскому боксу и личное общение с ребятами стало для них одним из стимулов к победе.
Сейчас спортсмены готовятся представить регион в финальном этапе VIII летней Спартакиады учащихся, который пройдет в Сочи с 23 по 26 октября.
Список тренеров и спортсменов:
- Якимов Алексей Васильевич – президент федерации тайского бокса Калининградской области, тренер-преподаватель;
- Чукин Андрей Сергеевич – тренер-преподаватель;
- Латышев Владимир Анатольевич – тренер-преподаватель;
- Дозорнова Ангелина – победительница первенства России 2016 г., победительница первенства мира 2016 г., победительница первенства мира 2017 г. по тайскому боксу;
- Войтович Маргарита – победительница СЗФО и ЦФО 2016г., победительница первенства России 2016 г., победительница первенства мира 2016 г., победительница первенства мира 2017 г. по тайскому боксу;
- Сташко Михаил - серебряный призер первенства России 2016 г., серебряный призер первенства мира 2016 г., победитель первенства мира 2017 года по тайскому боксу.
Напомним, ранее Наталья Ищенко ответила отказом спортсменам на просьбу о помощи в финансировании поездки на первенство мира по Тайскому боксу в Тайланд, сославшись на социально-экономическое положение в стране, и что Тайский бокс не является олимпийским видом спорта.
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