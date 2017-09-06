Больше, чем фестиваль: как удивлял День Технополиса GS

6 сентябрь 2017, 12:52

Девятый День Технополиса GS стал во всех смыслах открытием — года, формата, талантов. Развернувшись на девяти развлекательных площадках в городском парке Гусева, фестиваль-2017 бросил вызов тысячам гостей, которые впервые попробовали себя в эквилибристике, танцах, граффити, научных открытиях, компьютерных играх, музыке. Получился эксперимент на стыке науки и искусства, праздник-квест, самый насыщенный и эмоциональный за всю свою историю, который перешел границы, впечатлил и задел.«Звездная Одиссея» под командованием Найка Борзова началась 2 сентября в 13 часов и собрала в парковой зоне МАУ ФОК им. Е.М. Попова настоящих смельчаков, готовых к непредсказуемому развитию событий и вслед за хедлайнером провозгласивших «О, жизнь, ты прекрасна!»Семейный день стартовал на Детской площадке, где сосредоточилось все для веселья и полезных открытий. Площадку захватили художники: они мастерили сувениры вместе с педагогами Центра раннего развития и разукрашивали домики, которые специально для них изготовили сотрудники «Первой картонажной фабрики» (в составе «Технополиса GS»). Первооткрыватели удивлялись на научном шоу «Лабораториум»: устраивали торнадо в бутылке, разоблачали оптические иллюзии, готовили с помощью сухого льда «научную» газировку, делали огнедышащего дракона и исчезали густом тумане. За детские перевоплощения отвечали художники по аквагриму.С феноменом Science Art и разными гранями синтеза науки и искусства слушателей Лектория познакомили известные популяризаторы. Гости узнали, что связывает науку и философию, можно ли развить инновационное мышление, как играть на терменвоксе, и посмотрели документальные фильмы о произведениях технобиологического искусства, созданных с применением новейших технологий — искусственной жизни, робототехники, IT и биомедицины. Площадка «Робототехника» стала высокотехнологичной мастерской: здесь можно было понаблюдать, как на 3D-принтере создается точная модель предприятия GS Nanotech и узнать все о трехмерное печати, увидеть прямую трансляцию фестиваля с квадрокоптера и отправиться в виртуальную реальность в 3D-очках вместе с калининградским клубом Wonderland.На перфомансе по стрит-арту зрители превратились в граффити-художников и уличных танцоров. Мастера художественной росписи и граффити-дизайна из калининградской студии GzelStudio, орудуя баллончиками с краской, создали настоящее произведение живописи — большое полотно с изображением лося, символа города Гусева, и надписью, метко выразившей дух фестиваля: «Реальный мир имеет свои границы, мир воображения — беспределен». Баланс безудержного праздника поддержала цирковая студия «Эфа», которая провела мастер-класс по эквилибристике и открыла фестиваль головокружительным шоу.Мультиформатность Дня Технополиса GS выразилась и в музыкальном сопровождении: на главной сцене отыграли хип-хоп команда «Васап» из Гамбурга, смешавшая регги и рэп под живое звучание инструментов, электронный проект Heaven Ice Trip, группа «АОКА», положившая этно-мотивы на гитарные партии. Рок-н-ролльные традиции фестиваля продолжили локальные рок-герои «РифЛексия» и легендарный Найк Борзов, исполнивший межгаллактические и такие близкие всем песни.Символично, что на главной сцене праздника, ставшего воплощением многоформатной культуры, впервые чествовали столько людей: и победителя турнира по Crossy Road на GS Gamekit, и любителей природы, украсивших парк для акции «Одень дерево к осени», и счастливчиков, выигравших игровые консоли GS Gamekit за репост, и, конечно, лучших сотрудников года холдинга GS Group и «Технополиса GS», больших профессионалов, которых наградили почетные гости фестиваля, представители областной и городской властей Калининградской области. Кейтеринг на высшем уровне организовала компания «Русский пир».