Центр раннего развития
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На лотерее в день выборов людей было в разы больше, чем на концерте Найка Борзова

12 сентябрь 2017, 12:58
На лотерее в день выборов людей было в разы больше, чем на концерте Найка Борзова
Вечером 10 сентября в парковой зоне ФОКа проходил розыгрыш призов от АО «Калининградский янтарный комбинат». Среди многочисленных призов были три новеньких скутера. Как пишет «ГУСЕВ HD», желающих выиграть их собралось невероятное количество, несмотря на моросящий дождь.

Людей было в разы больше, чем желающих послушать творчество Найка Борзова на недавнем фестивале День Технополиса. Дворы близлежащих домов превратились в одну сплошную автостоянку. По окончании мероприятия поток автолюбителей ещё около получаса выбирался на центральные улицы города.
Теги: выборы лотерея
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патриот
# 1патриот
выиграв скутер можно его продать и погасить часть кредита-думали они и шли в парк. и я тоже.
Сегодня, 13:15   ЦитироватьОтветить6
Учавствовала в розыгрыше
# 2Учавствовала в розыгрыше
Возле меня стоял дедушка, этакий эенргиный с кучей билетиков(с номерами), так вот после того как назвали чей выигрыш последнего розыгрыша, он просто с желчью у рта, и злости "да пошло оно все" швырнул эти билеты на траву))))))смешно)))
Сегодня, 15:20   ЦитироватьОтветить0
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Такой наивный народец, в принципе, наипать на выборах святое дело.
Сегодня, 15:28   ЦитироватьОтветить2
технополис
# 4технополис
"Технополису" давно пора заканчивать с этими концертами в Гусеве, не ценят, а деньги потратить на внутреннюю лотерею)
Сегодня, 15:31   ЦитироватьОтветить0

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