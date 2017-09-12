На лотерее в день выборов людей было в разы больше, чем на концерте Найка Борзова
12 сентябрь 2017, 12:58
Вечером 10 сентября в парковой зоне ФОКа проходил розыгрыш призов от АО «Калининградский янтарный комбинат». Среди многочисленных призов были три новеньких скутера. Как пишет «ГУСЕВ HD», желающих выиграть их собралось невероятное количество, несмотря на моросящий дождь.выборы лотерея
Людей было в разы больше, чем желающих послушать творчество Найка Борзова на недавнем фестивале День Технополиса. Дворы близлежащих домов превратились в одну сплошную автостоянку. По окончании мероприятия поток автолюбителей ещё около получаса выбирался на центральные улицы города.
Людей было в разы больше, чем желающих послушать творчество Найка Борзова на недавнем фестивале День Технополиса. Дворы близлежащих домов превратились в одну сплошную автостоянку. По окончании мероприятия поток автолюбителей ещё около получаса выбирался на центральные улицы города.
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