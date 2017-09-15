Городская администрация принимает сообщения от граждан о несанкционированных свалках
15 сентябрь 2017, 12:36
В МО «Гусевский городской округ» ведется непрерывная работа по благоустройству муниципалитета.Теги: ЖКХ Админстрация Гусевского района
Сотрудники отдела жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и благоустройства администрации осуществляют ежедневный контроль по выявлению несанкционированных свалок мусора и несвоевременному окосу территорий округа.
В целях соблюдения правил благоустройство направляется предписание собственнику территории о необходимости принятия мер по исправлению выявленных нарушений, на муниципальных территориях свалка устраняется силами администрации Гусевского городского округа.
Уважаемые гусевцы, если вы заметили нарушения правил благоустройства города, просьба сообщать по телефону 3-60-21 (Отдел жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и благоустройства).
Сотрудники отдела жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и благоустройства администрации осуществляют ежедневный контроль по выявлению несанкционированных свалок мусора и несвоевременному окосу территорий округа.
В целях соблюдения правил благоустройство направляется предписание собственнику территории о необходимости принятия мер по исправлению выявленных нарушений, на муниципальных территориях свалка устраняется силами администрации Гусевского городского округа.
Уважаемые гусевцы, если вы заметили нарушения правил благоустройства города, просьба сообщать по телефону 3-60-21 (Отдел жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и благоустройства).
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