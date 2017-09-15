Городская администрация принимает сообщения от граждан о несанкционированных свалках

15 сентябрь 2017, 12:36

В МО «Гусевский городской округ» ведется непрерывная работа по благоустройству муниципалитета.



Сотрудники отдела жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и благоустройства администрации осуществляют ежедневный контроль по выявлению несанкционированных свалок мусора и несвоевременному окосу территорий округа.



В целях соблюдения правил благоустройство направляется предписание собственнику территории о необходимости принятия мер по исправлению выявленных нарушений, на муниципальных территориях свалка устраняется силами администрации Гусевского городского округа.



Уважаемые гусевцы, если вы заметили нарушения правил благоустройства города, просьба сообщать по телефону 3-60-21 (Отдел жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и благоустройства).

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