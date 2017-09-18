На Анграпе прошел областной слет ветеранских организаций

18 сентябрь 2017, 21:55

В минувшую пятницу прошел ежегодный межмуниципальный туристический слет среди первичных ветеранских организаций и работников социальной сферы. Организатором мероприятия выступил Комплексный центр социального обслуживания населения (руководитель - Л.Н Грушко).



Несмотря на погоду, в слете приняли участие больше ста представителей Калининграда, Гурьевска, Советска, Немана, Славска, Краснознаменска и, разумеется, Гусева.



Поболеть за участников приехали и группы поддержки – руководители областных комплексных центров и начальники управлений социальной защиты населения Гурьевска, Краснознаменска, Гусева.



Программа состязаний была очень разнообразной. Участникам предлагали поучаствовать в «Веселой эстафете», обойти препятствие, попасть в цель, проявить смекалку и находчивость в конкурсах «Стройная фигура», «Зайчики», «Лыжи», «Кочки».



Несмотря на то, что соревнования проходили в шутливой форме, они требовали от участников хорошей физической формы, сноровки, ловкости. Подбадриваемые зрителями, ветераны, охваченные спортивным азартом, легко справлялись со всеми заданиями.



Затем команды дружно варили кашу. Каких только начинок не придумали ветераны для обычно гречневой каши: и с курагой, и с изюмом, и с курицей, и с грибами! Строгое жюри «Лучшим кашеваром» признало команду «Калининградских девчат» за кашу в кабачке.



В числе зрителей были и представители администрации МО «Гусевский городской округ», партии «Единая Россия».



По окончании спортивного слета были подведены итоги. Первое место заняла команда из Калининграда, второе – Гусевская команда Всероссийского общества слепых, третье – представители Славска. Все получили дипломы и призы.



Все участники остались довольны, разъехались по домам в приподнятом настроении, с массой впечатлений.



«Удивительная атмосфера единения и спортивного азарта, - написал на своей странице в Фейсбуке Секретарь Гусевского отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов. - Ветераны не стареют душой! Огромное спасибо всем организаторам этого мероприятия!»

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