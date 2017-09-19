В Гусевском городском округе установят новые туристические щиты
19 сентябрь 2017, 17:58
В связи с появлением на территории Гусевского округа новых туристических объектов администрацией МО «Гусевский городской округ» совместно с холдингом GS Group ведутся работы по модернизации туристических щитов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: туризм Технополис GS
Такие щиты, на которых указаны карты-схемы основных достопримечательностей округа, позволяют туристам легко ориентироваться по городу и выбрать для себя понравившийся пешеходный, велосипедный или автомобильный маршрут.
В настоящее время разрабатывается новый дизайн макета щита с обновленными фотографиями по 18 туристическим объектам и картой-схемой города.
В рамках новых маршрутов в городе планируется установить 3 новых туристических щита: «Грэсовский лес» (щит на автостоянке для туристического транспорта возле Дома культуры) и два щита на территории Технополиса.
На щитах «Военно-мемориальный комплекс Первой мировой войны» и «Городской парк» будет актуализирована информация.
Такие щиты, на которых указаны карты-схемы основных достопримечательностей округа, позволяют туристам легко ориентироваться по городу и выбрать для себя понравившийся пешеходный, велосипедный или автомобильный маршрут.
В настоящее время разрабатывается новый дизайн макета щита с обновленными фотографиями по 18 туристическим объектам и картой-схемой города.
В рамках новых маршрутов в городе планируется установить 3 новых туристических щита: «Грэсовский лес» (щит на автостоянке для туристического транспорта возле Дома культуры) и два щита на территории Технополиса.
На щитах «Военно-мемориальный комплекс Первой мировой войны» и «Городской парк» будет актуализирована информация.
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