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В Гусевском городском округе установят новые туристические щиты

19 сентябрь 2017, 17:58
В связи с появлением на территории Гусевского округа новых туристических объектов администрацией МО «Гусевский городской округ» совместно с холдингом GS Group ведутся работы по модернизации туристических щитов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Такие щиты, на которых указаны карты-схемы основных достопримечательностей округа, позволяют туристам легко ориентироваться по городу и выбрать для себя понравившийся пешеходный, велосипедный или автомобильный маршрут.

В настоящее время разрабатывается новый дизайн макета щита с обновленными фотографиями по 18 туристическим объектам и картой-схемой города.

В рамках новых маршрутов в городе планируется установить 3 новых туристических щита: «Грэсовский лес» (щит на автостоянке для туристического транспорта возле Дома культуры) и два щита на территории Технополиса.

На щитах «Военно-мемориальный комплекс Первой мировой войны» и «Городской парк» будет актуализирована информация.
Теги: туризм Технополис GS
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Горожанин
# 1Горожанин
Туристические щиты - это, конечно, замечательно, но давайте будем повнимательнее, особенно с датами!
К примеру на щите у вокзала написано, что здание нашего ЖД вокзала построено в конце 20 века. Ну, подумаешь на каких- то 100 лет ошиблись, пустячок, конечно. Но после такой информации подходить к другим подобным щитам уже не хочется. Я всё ждал пока исправят эту неточность, но не нашим историкам, не нашим властям нет никакого дела до этих щитов, видимо, никто их не читает!
" Тщательнее нужно товарищи" - как говорил Жванецкий!
И подрисуйте уже, наконец, палочку между двумя крестиками, на щите у ЖД- вокзала, стыдно же перед приезжими!
Вчера, 19:55   ЦитироватьОтветить4

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