Сегодня многие Гусевцы отказались от поездок на автомобиле
22 сентябрь 2017, 14:27
Сегодня с утра некоторые калининградцы пересели на велосипеды. С ветерком до правительства области прокатился вице-премьер Александр Торба. Вот такой небольшой ролик уже появился в соцсетях. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: Вело Гусев акция
Поддержали акцию и в Гусеве. Сегодня многие горожане идут по делам пешком или едут на велосипедах. Гусев лидирует по протяжённости велодорожек среди муниципалитетов области. Из городского парка до новой школы на тысячу мест, по сути, из одного конца города в другой, можно доехать на велосипеде за 7 минут.
Галина Кожемякина, жительница Гусева:
— Это у меня образ жизни и я это делаю, наверное, уже лет 15-20. С велосипедом не расстаюсь. Я предлагаю всем пересесть на велосипед. Это здорово. У меня никогда не болят ноги, никогда не полнею, это здоровый образ жизни и хорошее настроение. Приезжаешь на работу на велосипеде и работаешь с удовольствием.
Поддержали акцию и в Гусеве. Сегодня многие горожане идут по делам пешком или едут на велосипедах. Гусев лидирует по протяжённости велодорожек среди муниципалитетов области. Из городского парка до новой школы на тысячу мест, по сути, из одного конца города в другой, можно доехать на велосипеде за 7 минут.
Галина Кожемякина, жительница Гусева:
— Это у меня образ жизни и я это делаю, наверное, уже лет 15-20. С велосипедом не расстаюсь. Я предлагаю всем пересесть на велосипед. Это здорово. У меня никогда не болят ноги, никогда не полнею, это здоровый образ жизни и хорошее настроение. Приезжаешь на работу на велосипеде и работаешь с удовольствием.
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