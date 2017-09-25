Местные власти определили размер финансовой помощи семьям погибших и пострадавших в ДТП под Гвардейском
25 сентябрь 2017, 15:17
По поручению главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова семьям погибших в результате ДТП, произошедшего 22 сентября на трассе «Калининград-Талпаки», будет выделено 50000 рублей, семьям пострадавших - 10000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Теги: помощ авария
Ранее областное правительство заявило, что также выделят семьям погибших по 250000 рублей.
Напомним, в Гусеве создан штаб психологической помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском. Осуществляется доставка к месту происшествия, к месту госпитализации и на опознание. Телефон: 8 (40143) 3-43-74.
Страшная автомобильная авария произошла 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.
Ранее областное правительство заявило, что также выделят семьям погибших по 250000 рублей.
Напомним, в Гусеве создан штаб психологической помощи родным и близким пострадавших в ДТП под Гвардейском. Осуществляется доставка к месту происшествия, к месту госпитализации и на опознание. Телефон: 8 (40143) 3-43-74.
Страшная автомобильная авария произошла 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.
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