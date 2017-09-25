Центр раннего развития
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Региональные перевозчики увеличат количество автобусов на восточных направлениях

25 сентябрь 2017, 18:30
Региональные перевозчики увеличат количество автобусов на восточных направлениях
В ближайшие две недели региональные перевозчики получат дополнительные маршрутные карты для работы на междугороднем сообщении. Такое решение приняли на экстренном совещании, которое состоялось в понедельник, 25 сентября, в правительстве Калининградской области, сообщил Клопс.Ru глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.

По его словам, транспортные предприятия области будут изыскивать возможности для увеличения количества подвижного состава.

«Неделя-полторы, и перевозчики смогут выпустить на линию дополнительные автобусы. Лучше, чтобы это были большие, а не маршрутки. Это безопаснее для самих пассажиров», — отметил Гренц.

По разным оценкам, сегодня порядка 40% рынка перевозок на восточном направлении заняты нелегалами. Как сообщают читатели Клопс.Ru, в понедельник утром часть пассажиров из Гусева ехали в большом автобусе стоя из-за нехватки сидячих мест.

Авария с пассажирской маршруткой произошла в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снёс временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку, и он врезался в микроавтобус. В Ассоциации перевозчиков сообщили, что микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров.
Теги: автоколонна автоперевозки
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Зритель
# 1Зритель
Это хорошая идея. Но кардинально решить вопрос может только рельсобус. Нестеров-Гусев-Гвардейск-Калининград. И несколько раз в день.
Вчера, 19:20   ЦитироватьОтветить5
Работающий в Калининграде
# 2Работающий в Калининграде
Работаю в Калининграде. Нет возможности снимать жилье, езжу на маршрутках в 5:10. Сделайте тогда автобус в 5:00 и чтобы он ехал 2 часа. Вы же скажите Вам не выгодно. едет 5-6 человек.
Вчера, 19:42   ЦитироватьОтветить5
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Цитата: Работающий в Калининграде
Работаю в Калининграде. Нет возможности снимать жилье, езжу на маршрутках в 5:10. Сделайте тогда автобус в 5:00 и чтобы он ехал 2 часа. Вы же скажите Вам не выгодно. едет 5-6 человек.

Может вам автобус к подъезду подавать? Какие еще пожелания?
Вчера, 22:40   ЦитироватьОтветить0
Друг Николая Ц.
# 4Друг Николая Ц.
Гость Виталий,
Олень ты конченый
Вчера, 23:22   ЦитироватьОтветить1
Гость Виталий
# 5Гость Виталий
Цитата: Друг Николая Ц.
Гость Виталий,
Олень ты конченый

Вы заблуждаетесь.
Вчера, 23:37   ЦитироватьОтветить0

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