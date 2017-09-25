Региональные перевозчики увеличат количество автобусов на восточных направлениях
25 сентябрь 2017, 18:30
В ближайшие две недели региональные перевозчики получат дополнительные маршрутные карты для работы на междугороднем сообщении. Такое решение приняли на экстренном совещании, которое состоялось в понедельник, 25 сентября, в правительстве Калининградской области, сообщил Клопс.Ru глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.Теги: автоколонна автоперевозки
По его словам, транспортные предприятия области будут изыскивать возможности для увеличения количества подвижного состава.
«Неделя-полторы, и перевозчики смогут выпустить на линию дополнительные автобусы. Лучше, чтобы это были большие, а не маршрутки. Это безопаснее для самих пассажиров», — отметил Гренц.
По разным оценкам, сегодня порядка 40% рынка перевозок на восточном направлении заняты нелегалами. Как сообщают читатели Клопс.Ru, в понедельник утром часть пассажиров из Гусева ехали в большом автобусе стоя из-за нехватки сидячих мест.
Авария с пассажирской маршруткой произошла в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снёс временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку, и он врезался в микроавтобус. В Ассоциации перевозчиков сообщили, что микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров.
По его словам, транспортные предприятия области будут изыскивать возможности для увеличения количества подвижного состава.
«Неделя-полторы, и перевозчики смогут выпустить на линию дополнительные автобусы. Лучше, чтобы это были большие, а не маршрутки. Это безопаснее для самих пассажиров», — отметил Гренц.
По разным оценкам, сегодня порядка 40% рынка перевозок на восточном направлении заняты нелегалами. Как сообщают читатели Клопс.Ru, в понедельник утром часть пассажиров из Гусева ехали в большом автобусе стоя из-за нехватки сидячих мест.
Авария с пассажирской маршруткой произошла в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снёс временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку, и он врезался в микроавтобус. В Ассоциации перевозчиков сообщили, что микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров.
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