Центр раннего развития
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Не отдохнувшие летом дети из малообеспеченных семей могут поехать в оздоровительный лагерь на осенних каникулах

28 сентябрь 2017, 12:11
Не отдохнувшие летом дети из малообеспеченных семей могут поехать в оздоровительный лагерь на осенних каникулах
Уважаемые родители!

Если Ваш ребенок (в возрасте от 12 до 17 лет) в весенний и летний периоды 2017 года не отдыхал в загородном стационарном детском оздоровительном лагере и центре (санатории), Вы имеете возможность направить ребенка на отдых и оздоровление в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в период осенних каникул (7 дней).

Граждане (родители или иные законные представители), находящиеся в трудной жизненной ситуации, претендующие на получение путевок, подают в управление социальной защиты населения администрации МО «Гусевский городской округ» по месту жительства (пребывания):

- оригиналы и копии гражданских паспортов обоих родителей;
- оригиналы и копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;
- справка о составе семьи;
- документы, подтверждающие доходы семьи (справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения).

Прием заявлений для получения путевки в загородные лагеря осуществляется управлением социальной защиты населения администрации МО «Гусевский городской округ» по адресу: пр. Ленина, 50, тел. 3-32-75, каб. 207.
Теги: дети лагерь
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