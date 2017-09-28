Не отдохнувшие летом дети из малообеспеченных семей могут поехать в оздоровительный лагерь на осенних каникулах

28 сентябрь 2017, 12:11

Уважаемые родители!



Если Ваш ребенок (в возрасте от 12 до 17 лет) в весенний и летний периоды 2017 года не отдыхал в загородном стационарном детском оздоровительном лагере и центре (санатории), Вы имеете возможность направить ребенка на отдых и оздоровление в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь в период осенних каникул (7 дней).



Граждане (родители или иные законные представители), находящиеся в трудной жизненной ситуации, претендующие на получение путевок, подают в управление социальной защиты населения администрации МО «Гусевский городской округ» по месту жительства (пребывания):



- оригиналы и копии гражданских паспортов обоих родителей;

- оригиналы и копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей;

- справка о составе семьи;

- документы, подтверждающие доходы семьи (справки о доходах членов семьи за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения).



Прием заявлений для получения путевки в загородные лагеря осуществляется управлением социальной защиты населения администрации МО «Гусевский городской округ» по адресу: пр. Ленина, 50, тел. 3-32-75, каб. 207.

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